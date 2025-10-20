Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Energiapiac Gáz Olaj

Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

mfor.hu

Az ukrán elnök szerint az USA annyi olajat és gázt ad, amennyi csak kell.

Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy az európai országoknak annyi gázt és olajat szállítson, amennyi csak szükséges, hogy kiváltsa Európa orosz energiaimporttól való függőségét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti beszédében.

„Európában nem szabadna orosz energiaforrásoknak lenniük, és Amerika jelzései most egyértelműek”

– mondta Zelenszkij a Kyiv Independent összefglalója szerint.

Bár sem Trump, sem a Fehér Ház nem nyilatkozott nyilvánosan az Európának történő további olaj- és gázellátás részleteiről, az amerikai elnök szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésének alkalmával találkozott az európai vezetőkkel, hogy meggyőzze őket az orosz olaj és gáz vásárlásának leállításáról.

Október 8-án az EU nagykövetei megállapodtak egy tervben, amely szerint 2028-ig fokozatosan megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, annak ellenére, hogy Magyarország és Szlovákia, amelyek továbbra is nagymértékben függnek az orosz energiaimporttól, ellenezték ezt. A törvénytervezetet eredetileg október 20-án tartandó ülésen akarták szavazásra bocsátani – ma ülésezik Luxembourgban az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács is.

