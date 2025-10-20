Zelenszkij újra üzent: ideje Amerikára cserélni az oroszokat

Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy az európai országoknak annyi gázt és olajat szállítson, amennyi csak szükséges, hogy kiváltsa Európa orosz energiaimporttól való függőségét – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti beszédében.

„Európában nem szabadna orosz energiaforrásoknak lenniük, és Amerika jelzései most egyértelműek”

– mondta Zelenszkij a Kyiv Independent összefglalója szerint.

Bár sem Trump, sem a Fehér Ház nem nyilatkozott nyilvánosan az Európának történő további olaj- és gázellátás részleteiről, az amerikai elnök szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésének alkalmával találkozott az európai vezetőkkel, hogy meggyőzze őket az orosz olaj és gáz vásárlásának leállításáról.

Október 8-án az EU nagykövetei megállapodtak egy tervben, amely szerint 2028-ig fokozatosan megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, annak ellenére, hogy Magyarország és Szlovákia, amelyek továbbra is nagymértékben függnek az orosz energiaimporttól, ellenezték ezt. A törvénytervezetet eredetileg október 20-án tartandó ülésen akarták szavazásra bocsátani – ma ülésezik Luxembourgban az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács is.