Zombiterület Magyarországnak az a része, ahol nincs multi

Az Mfor korábban beszámolt arról, hogy az egy főre jutó ipari termelés szempontjából is tetemes különbségek vannak az országon belül- Ráadául a legfontosabb ipari térségekben is csökkent tavaly az egy főre jutó termelés értéke. Ez pedig nagyban szerepet játszott az ipari termelés hanyatlásában.

A fővárosban csak 45,1 százalék a külföldi kézben lévő leányvállalatok részesedése az összes rbevételből. Komárom-Esztergomban 75,3 százalék ez az arány, Győr-Moson-Sopronban 65,3 százalék. Ebben a két vármegyében tevékenykedik a Suzuki és az Audi gyára. Ezek hozzák a nagy árbevételt. A járműipar a harmadik legnagyobb gazdasági ág Magyarországon a számítógépgyártás és az energiaágazat mögött. Az első és a második helyen a nagy- és a kiskereskedelem áll. Ezeken az ágazattokban a bevétel több mint felét magyar tulajdonú cégek hozzák. A külföldiek közül az autógyártáshoz hasonlóan itt is a németek a legfontosabb játékosok.

