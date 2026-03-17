Zsiday Viktor szerint akár tőzsdepánik is jöhet

3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Donald Trump Zsiday Viktor Egyesült Államok Iráni válság Közel-keleti válság Olaj Tőzsde

Komoly válság lehet az iráni háborúból. Nem volt B terve Trumpnak?

Zsiday Viktor befektetési szakértő blogbejegyzésben osztotta meg meglátásait az Iránnal, illetve az olajválsággal kapcsolatos gondolatait. Úgy véli, az amerikai vezetésnek nem volt B terve arra az esetre, ha az iráni rezsim mégsem omlik össze. 

„Donald Trump iráni kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot: kiderült, hogy az iráni rezsim nem omlik össze, és akár nagyon sokáig is képes lehet megzavarni az energiahordozók és más termékek kiáramlását az Öböl térségéből”

- írja, aztán kifejti, hogy miért okoz óriási áremelkedést a világ nagyjából 100 millió hordós napi olajfelhasználásának nagyjából 15 százalékát érintő iráni blokád a Hormuzi-szorosban. A piacokon kezdetben úgy vélték, pár napos vagy hetes fennakadás lehet csak, de most már felismerték, akár hónapokon keresztül is fennmaradhat ez a helyzet, ezért most már középtávú hatásokat áraznak, az olaj 2026. decemberi jegyzése már magasabban jár, mint az orosz-ukrán háború során eddig bármikor.

„Lehet, hogy a konfliktus pár napon belül megoldódik, de arra is van – méghozzá nem kicsi – esély, hogy tartós problémák jönnek. A megugró olajárak pedig mindenre hatnak: a szállítmányozáson keresztül megemelik mindennek az árát; az olajáraktól függenek az élelmiszerárak is (és hogy milyen gyorsan gyűrűzik oda be arra példa a műtrágyaként használ urea árának azonnali, jelentős megugrása, amit a harmadik ábrán lehet látni), és számos ipari termék ára. Ilyen helyzetben a gazdaságpolitikusok nehéz döntés előtt állhatnak, hiszen egyszerre lehetnek inflációs és recessziós jelek is, márpedig ezek más-más fajta választ igényelnek. Jól hangzik, hogy mivel ez egy egyszeri inflációs sokk, ezért „átnézhetnek” rajta a jegybankok, de a 70-es évek és 2022 tapasztalata azt mutatja, hogy a reálgazdasági és politikai hatások hosszú időn át tovagyűrűzhetnek" – írja a szakértő.

Zsiday Viktor hozzáteszi, hogy ráadásul ez a sokk egy eléggé „elbizakodott”, magas kockázatvállalási szintű piac idején érkezett,  „ezért is lehet ebből könnyen nagyobb pánik is akár”.

„Nincs ember a Földön, aki meg tudná mondani, hogy meddig tart az olajembargó, de rossz esetben, aminek valószínűleg van néhánytíz százalék esélye, komoly reálgazdasági és tőzsdei mélyrepülést is okozhat a legújabb Öböl-háború, legrosszabb esetben globális recesszió és komoly inflációs megugrás lehet belőle”

- zárja bejegyzését a szakértő.

 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar gazdaságnak is fizetni kell az iráni háború költségeit

Az elmúlt napokban a nemzetközi hírekben az egyik legfontosabb téma a Hormuzi-szoros lezárása lett. A nemzetközi olajkereskedelem ütőerének tartott térségen halad át a világ olajtermelésének az ötöde, és az LNG-gáz szállításában is óriási a szerepe. A háború miatt megugró energiaárak a magyar gazdaság szempontjából is nagyon fájdalmasak. Ugyanakkor az alternatív szállítási útvonalak beindítása némi enyhülést hozhat.

Nagy kéréssel fordult Brüsszelhez a magyar miniszter – itt a levél

A mezőgazdaságot érinti a kérés.

Már a csehek is kivizsgálnák, hogy mi történt a Barátság vezetékkel

A csehek szívesen vezetnék a missziót is.

Szijjártó Péter nem akármilyen bejelentést tett, új vezeték épül Magyarországon

Magyarországot és Szlovákiát köti össze.

Fordulat közeleg az olajpiacon? Fontos hír jött a Hormuzi-szorosból

Egy nem iráni tanker átjutott.

Jaksity Györgyöt kérdezzük: hogyan lehetne kirángatni a gazdaságot a gödörből?

A Klasszis Klub Live következő, március 24-én 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásának vendége ezúttal a Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász végzettségű alapítója, elnöke, a Budapesti Értéktőzsde egykori elnöke lesz. Szokás szerint azonban nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Elásták a csatabárdot a fuvarozók Lázár Jánosékkal, de a problémáik nem oldódtak meg

Csak ideig-óráig jelent segítséget az üzemanyagárak befagyasztása, a Magyarországon a közúti árufuvarozókra is vonatkozó, március 10-től hatályos védett áras rendszer. A szektor vállalkozásai már a harmadik egymást követő évüket kezdik meg számottevő nyereség nélkül, az elégedetlenség tavaly december végén egy nagy tüntetésbe torkollott. A szállítmányozás drágulását a fogyasztók a saját pénztárcájukon is megérezhetik.

Semjén Zsolt és Áder János alapítványa is nem megfelelt minősítést kapott az ÁSZ-tól

Az Állami Számvevőszék elemzői a közzétételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban tártak fel hiányosságokat a vagyonkezelő alapítványoknál. 

A nagy földrengés sem szült ekkora szükséget: Japán nekiesik tartalékainak

Először a magánkézben lévő mennyiségeket szabadítják fel.

Munka nélkül: évek óta tetszhalott ez a kiemelt ráta

Nem moccan a munkanélküliségi mutató a legtöbb országban.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168