Zsiday Viktor szerint akár tőzsdepánik is jöhet

Zsiday Viktor befektetési szakértő blogbejegyzésben osztotta meg meglátásait az Iránnal, illetve az olajválsággal kapcsolatos gondolatait. Úgy véli, az amerikai vezetésnek nem volt B terve arra az esetre, ha az iráni rezsim mégsem omlik össze.

„Donald Trump iráni kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot: kiderült, hogy az iráni rezsim nem omlik össze, és akár nagyon sokáig is képes lehet megzavarni az energiahordozók és más termékek kiáramlását az Öböl térségéből”

- írja, aztán kifejti, hogy miért okoz óriási áremelkedést a világ nagyjából 100 millió hordós napi olajfelhasználásának nagyjából 15 százalékát érintő iráni blokád a Hormuzi-szorosban. A piacokon kezdetben úgy vélték, pár napos vagy hetes fennakadás lehet csak, de most már felismerték, akár hónapokon keresztül is fennmaradhat ez a helyzet, ezért most már középtávú hatásokat áraznak, az olaj 2026. decemberi jegyzése már magasabban jár, mint az orosz-ukrán háború során eddig bármikor.

„Lehet, hogy a konfliktus pár napon belül megoldódik, de arra is van – méghozzá nem kicsi – esély, hogy tartós problémák jönnek. A megugró olajárak pedig mindenre hatnak: a szállítmányozáson keresztül megemelik mindennek az árát; az olajáraktól függenek az élelmiszerárak is (és hogy milyen gyorsan gyűrűzik oda be arra példa a műtrágyaként használ urea árának azonnali, jelentős megugrása, amit a harmadik ábrán lehet látni), és számos ipari termék ára. Ilyen helyzetben a gazdaságpolitikusok nehéz döntés előtt állhatnak, hiszen egyszerre lehetnek inflációs és recessziós jelek is, márpedig ezek más-más fajta választ igényelnek. Jól hangzik, hogy mivel ez egy egyszeri inflációs sokk, ezért „átnézhetnek” rajta a jegybankok, de a 70-es évek és 2022 tapasztalata azt mutatja, hogy a reálgazdasági és politikai hatások hosszú időn át tovagyűrűzhetnek" – írja a szakértő.

Zsiday Viktor hozzáteszi, hogy ráadásul ez a sokk egy eléggé „elbizakodott”, magas kockázatvállalási szintű piac idején érkezett, „ezért is lehet ebből könnyen nagyobb pánik is akár”.

„Nincs ember a Földön, aki meg tudná mondani, hogy meddig tart az olajembargó, de rossz esetben, aminek valószínűleg van néhánytíz százalék esélye, komoly reálgazdasági és tőzsdei mélyrepülést is okozhat a legújabb Öböl-háború, legrosszabb esetben globális recesszió és komoly inflációs megugrás lehet belőle”

- zárja bejegyzését a szakértő.