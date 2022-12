Zuhanással reagál a friss uniós ársapkás ötletre a gázár

Cser-Palkovics András: fehérvári politikusnak vagyok elkönyvelve, és én ezt egyáltalán nem bánom

Ahogy 2019-ben, úgy 2024-ben is meg fogja kérdezni a székesfehérváriakat, szeretnék-e, hogy elinduljon a polgármesteri székért Cser-Palkovics András, a város polgármestere. A Fejér megyei városvezetővel beszélgettünk arról is, hogyan nyittatná újra a bezárt postahivatalokat, hogyan gazdálkodná ki az egekbe emelkedett rezsidíjakat, de kritikával illette a szolidaritási adó 2023-as emelését is. Interjú.