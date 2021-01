Ha azt mondják Makovecz, van egy udvarias kerülgetés - videóinterjú Torma Tamás építészetkritikussal

"A streamelés ma körülbelül ott tart, ahol a film tartott a Lumiere fivérek idején, de sikerre van ítélve" - videóinterjú Mácsai Pállal

Az Örkény Színház már a mostani őszi szezonnak is úgy ment neki, hogy a hagyományos előadások mellett számos darabot streamelve is közvetítettek a nézőknek. A legutóbbi veszélyhelyzeti intézkedések miatt a színház most bezárt, maradt a streamelés, amiről Mácsai Pál igazgató úgy nyilatkozott, hogy bár ma még ez a forma gyerekcipőben jár, körülbelül ahhoz hasonlítható, mint ahol a film tartott a Lumiere fivérek idején. Szerinte ez megmarad a jövőben is, és hasonló pályát fog befutni, mint amit a filmművészet produkált a kezdetektől mostanáig. Sikerre van ítélve.