Nem erőltet semmit - megjelent a Magyar História hétkötetes változata, bookazine formátumban

Berúgjuk a lelked ajtaját - a noÁr Mozgalom így készül március 15-re

Újabb klippel készül nemzeti ünnepünkre a noÁr Mozgalom, és személyesen Molnár Áron színművész. A Magyar cím alatt futó számban arra keresik a választ, hogy valójában mitől is érezhetjük magunkat magyarnak. Mivel a rap-számokat általában is bombaként kezelik, így számíthatunk arra, hogy a 15-én ez a szám is robbanni fog.