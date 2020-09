Tartunk attól a civilizációs hanyatlástól, melynek számos jele látható - videóinterjú Lovasi Andrással

"Egyre többen szeretnék magukat felkészíteni a második hullámra" - videóinterjú Jászberényi Éva siatsu mesterrel

A járvány alatt megnövekedett azok száma, akik a bezártság okozta lelki tünetek, szorongás, depresszió miatta pszichológushoz fordultak. Az online kommunikáció pedig a segítségükre sietett, személyes találkozó nélkül is hozzá lehetett jutni a kezelésekhez, a pszichoterápia jól működött a zoom-on keresztül is. Ugyanakkor számtalan más formája is létezik a lélek karbantartásának. Ilyen például a shiatsu is, egy sajátos keleti kezelési forma, mely érintéssel gyógyítja a pszichés problémákat. Márpedig a testi kontaktus ebben az esetben mással nem pótolható. Jászberényi Éva, a Három Forrás shiatsu központ szakmai vezetője beszélt a karanténban eltöltött hónapokról, a kényszerű szünetről, és arról, miért is fordulnak a vírus második hulláma előtt egyre többen hozzá.