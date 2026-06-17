A Corvinus szenátusának többsége még sem kér az egyetemi kuratórium elszámoltatásából

A Budapesti Corvinus Egyetem szenátusa szerdán ülésezett, és napirend után tárgyaltak arról a javaslatról, amit Toronyai Gábor szenátusi tag, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Covinuson működő szervezetének elnöke nyújtott be ezekről a pontokról:

a BCE szenátusa egyetért „a honi tudományos élet szabadsága, az egyetemek autonómiája és a tudományos élet szereplőinek akadémiai szabadsága maradéktalan helyreállítására”, továbbá az Európai Kutatási és Felsőoktatási Térségbe való visszatérésére irányuló törekvéssel;

a szenátus a továbbiakban az egyetem autonómiájának újraépítésén fog dolgozni;

az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumát felszólítja lemondásra;

a szenátus kinyilvánítja, hogy a kuratórium „önállóan nem hozhat az egyetem működésének biztosításán túlmutató döntéseket, és nem vállalhat az egyetem vezetőinek és szenátusának beleegyezése nélkül jövőbeli kötelezettségeket”.

Tizenegyen igennel, tizennégyen nemmel szavaztak

Fotó: Facebook/Budapesti Corvinus Egyetem

A nyilatkozat elfogadásával emellett a testület felszólította volna a Hernádi Zsolt vezette kuratóriumot, amelyben például Lánczi András is benn ül, a teljes, átfogó és transzparens elszámolásra, amely a pénzügyi források felhasználásától a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak teljes nyilvánosságán keresztül az egyetem működését befolyásoló döntések teljeskörű indoklásáig terjed" – írja a 444.

A tervezett, és a Petíciók.com-on is közzétett, ott aláírható nyilatkozat utolsó pontja arról szólt, hogy a BCE szenátusa a MOME szenátusához csatlakozva kezdeményezi egy, az összes hazai egyetem részvételével zajló felsőoktatási fórum létrehozását.

A szavazáson azonban az előterjesztés elbukott. A szenátus ülésén 11 ember igennel szavazott az előterjesztésre, de 14-en leszavazták azt, méghozzá érdemi vita nélkül.