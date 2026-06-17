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A Corvinus szenátusának többsége még sem kér az egyetemi kuratórium elszámoltatásából

mfor.hu

Szerdán ülésezett a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) szenátusa, ahol az egyetemi kuratórium elszámoltatásáról szavaztak, és alulmaradtak a kekvás modellel szembenézni akarók a többséggel. 

A Budapesti Corvinus Egyetem szenátusa szerdán ülésezett, és napirend után tárgyaltak arról a javaslatról, amit Toronyai Gábor szenátusi tag, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Covinuson működő szervezetének elnöke nyújtott be ezekről a pontokról:

  • a BCE szenátusa egyetért „a honi tudományos élet szabadsága, az egyetemek autonómiája és a tudományos élet szereplőinek akadémiai szabadsága maradéktalan helyreállítására”, továbbá az Európai Kutatási és Felsőoktatási Térségbe való visszatérésére irányuló törekvéssel;
  •  a szenátus a továbbiakban az egyetem autonómiájának újraépítésén fog dolgozni;
  •  az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumát felszólítja lemondásra;
  • a szenátus kinyilvánítja, hogy a kuratórium „önállóan nem hozhat az egyetem működésének biztosításán túlmutató döntéseket, és nem vállalhat az egyetem vezetőinek és szenátusának beleegyezése nélkül jövőbeli kötelezettségeket”.

Tizenegyen igennel, tizennégyen nemmel szavaztak
Tizenegyen igennel, tizennégyen nemmel szavaztak
Fotó: Facebook/Budapesti Corvinus Egyetem

A nyilatkozat elfogadásával emellett a testület felszólította volna a Hernádi Zsolt vezette kuratóriumot, amelyben például Lánczi András is benn ül, a teljes, átfogó és transzparens elszámolásra, amely a pénzügyi források felhasználásától a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek, határozatainak teljes nyilvánosságán keresztül az egyetem működését befolyásoló döntések teljeskörű indoklásáig terjed" – írja a 444

A tervezett, és a Petíciók.com-on is közzétett, ott aláírható nyilatkozat utolsó pontja arról szólt, hogy a BCE szenátusa a MOME szenátusához csatlakozva kezdeményezi egy, az összes hazai egyetem részvételével zajló felsőoktatási fórum létrehozását.

A szavazáson azonban az előterjesztés elbukott. A szenátus ülésén 11 ember igennel szavazott az előterjesztésre, de 14-en leszavazták azt, méghozzá érdemi vita nélkül.

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