A Holdról is látszik majd a tanárok béremelése - ígéri a kormány

Minden idők legnagyobb pedagógusbéremelését tervezzük - írta a Belügyminisztérium (BM) a pedagógusnap alkalmából vasárnapi közleményében a tárca. Abban köszönetet mond "valamennyi pedagógusnak, aki szeretettel és lelkiismeretesen tanítja, neveli a rá bízott gyermekeket, diákokat".

A diákok is folytatják tüntetéseiket az oktatási reformokért és a tanárok támogatásáért. Fotó: PDSZ/Facebook

"A kormány a mostani háborús idők ellenére is a rendszerváltás óta legnagyobb mértékű pedagógus béremelést tervezi, az ezt megalapozó új pedagógus életpálya törvényjavaslat - több hónapig tartó átfogó szakmai és társadalmi egyeztetést követően - hamarosan az Országgyűlés elé kerül" - jelezték.

A tárca közleménye szerint "a béremelést eddig is csak az késleltette, hogy Brüsszel húzza az időt, és nem fizeti ki a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Amikor megérkeznek a hazánkat megillető uniós források, soha nem látott mértékű pedagógus béremelés valósul meg".

Az új pedagógus életpálya törvényjavaslat nagyobb szakmai és anyagi megbecsülést garantál a pedagógusoknak, megteremti a pályakezdők és a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó tanárok kiemelt béremelésének feltételeit - írták. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a kormány ez év januárjától 10 százalékos pedagógus béremelést előlegezett meg.

"Amikor Magyarország megkapja a hazánknak jogosan járó uniós forrásokat, a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű pedagógus béremelés következhet. Amikor megérkeznek az uniós források, a kormány tervei szerint az első ütemben 561 ezer forint, jövőre 681 ezer forint, 2025. januárjában pedig 800 ezer forint lehet a pedagógus átlagbér" - áll a közleményben, amit az MTI idézett.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is kiadott egy közleményt, szerintük a PSZ továbbra is azért küzd, hogy az oktatásban dolgozók nélkül a kormány ne hozhasson döntéseket, továbbá a kormány és a társadalom is megbecsülje azokat, akik ezt őszintén megérdemlik!