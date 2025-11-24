3p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Oktatás Egyetemek Erasmus Európai Unió Oktatás Hankó Balázs

A jussunkat követeli Hankó Balázs

mfor.hu

Ő is harcban áll Brüsszellel.

Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták és kutatók nem kapják meg jogos jussukat, az Erasmus és a Horizont programot – mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában

Ismertette, egyeztettek a Magyar Rektori Konferencia vezetésével, és álláspontjuk egyezik a kormányéval.

Hankó Balázs jelezte, hogy az uniós országok oktatási miniszterei csütörtökön tárgyalnak az új Erasmus stratégiáról.

A miniszter kérdésre válaszolva veszteségnek és jogtalannak nevezte, hogy az Európai bizottság 2022-ben kizárta a magyar egyetemistákat, oktatókat, kutatókat az Erasmus+ és a Horizont ösztöndíjprogramokból.

Mint mondta, azért jogtalan a döntés, mert a magyar kormány végrehajtotta az egyeztetett jogszabálymódosítást, bevezette az Európai Bizottság által kért szabályozókat.

Megfogalmazása szerint a bizottság

„mindenféle hazugságokat állított”,

ezek egyike volt, hogy az egyetemi fenntartó testületekben többségben vannak a politikusok. Jelezte, annak idején 105 tagból 13 volt politikus, akik lemondtak két hónapon belül, de elmondta azt is, hogy Ausztriában az egyetemi tanácsok 50 százaléka kormányzati delegáltakból áll.

Megjegyezte, hogy a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.

Hankó Balázs közölte, a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így amit Brüsszel csinál, a magyar egyetemek döntéseivel megy szembe.

A miniszter tájékoztatása szerint az ügyben 2022 óta nem történt előrelépés, sőt, „Brüsszel most ott tart, hogy a magyar egyetemek rektoraira akar összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni, vagy brüsszeli NGO-k lehetnek azok, akik által az egyetemek fenntartó testületeibe tagokat lehet választani”. Hankó Balázs ezt vörös vonalnak, szuverenitási kérdésnek nevezte.

Kifogásolta, hogy a javaslat észak-afrikai, palesztin egyetemeket vonna be az Erasmusba, 350 ezer Európán kívüli egyetemista érkezne az európai egyetemekre.

Szó volt a műsorban arról is, hogy hat magyar egyetem az Európai Unió Bíróságához fordult. Hankó Balázs közölte, közel két év után tárgyalási szakaszba lépett a per, és az egyetemek elmondására hivatkozva azt mondta, a bírók meg voltak rökönyödve az Európai Bizottság hazugságain, azon, hogy mindenféle vizsgálat nélkül zárták ki a magyar iskolákat, meg sem kérdezték a rektorokat, diákokat, oktatókat.

A tárcavezető szerint az igazságnak győzedelmeskednie kell, de politikai kérdés, hogy az igazság kiderül-e az áprilisi választás előtt.

Hankó Balázs azt mondta,

„harcolunk, nagy csata lesz”,

és az új stratégiának ki kell mondania, hogy minden európai uniós állampolgárnak Erasmus-jogosultsága van, így a magyar egyetemistáknak is.

Leszögezte, enélkül nem szavazzák meg a stratégiát, márpedig ahhoz egyhangú döntés szükséges.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című hétfői műsorában Hankó Balázs azt mondta, Brüsszel a magyar kormányt akarja zsarolni.

Közölte, nem hagyják cserben az egyetemistákat, elindították a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amit jobbnak, sikeresebbnek nevezett az Erasmusnál; már 8115-en tanultak segítségével Európa és a világ vezető egyetemein.

A miniszter kiemelte, hogy egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok kormánya, a jövőben egyűttműködik a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rekordon a külföldön tanuló magyarok száma

Rekordon a külföldön tanuló magyarok száma

A többség a magyarországi politikai és társadalmi környezet miatt döntött más ország egyeteme mellett. A legnépszerűbb célország: Ausztria – derül ki az Engame Akadémia adataiból.

Ismét sztrájkra készül a PDSZ

Most a nevelést, oktatást közvetlenük segítő (NOKS-os) dolgozókért állnának ki. 

OECD-jelentés: Magyarországon kevés a tanár, ráadásul többségük 50 pluszos

Az, hogy a szervezet szerint nálunk a legidősebbek a pedagógusok, komoly gondokat vet fel a jövővel kapcsolatban.

Újabb vidéki gimnázium küzdötte be magát a HVG toplistájába

Budapesti gimnáziumok vitték el a dobogós helyezéseket.

Várkonyi Andrea a tanításról beszélt és díjakat adott át

A mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a tanulási közösségek jövőformáló ereje állt a középpontban a Mészáros Csoport által létrehozott High-Tech Suli program harmadik konferenciáján. Átadták a High-Tech Suli program kiváló pedagógusa díjakat is.

Valami nagyon nagy bibi van a pedagógusok teljesítményértékelésével

Rengeteg tanár csak bruttó 20-30 ezer forintot kapott a kiemelkedő tavalyi teljesítménye után.

Már a Holdról is látszik a magyar oktatás rendszerszintű válsága

Az OECD 2025-ös oktatási jelentése erősen fogalmaz a magyar állapotokat illetően. 

Kulcsfontosságú tudás középiskolásoknak: komoly nyereményeket ígér a pénzügyi vetélkedő

Három hétig lehet még nevezni a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre, amelyet milliós összdíjazás mellett rendeznek meg a technikumok és szakképző iskolák diákjai számára.

A Szegedi Tudományegyetem ismét egy neves kaliforniai céggel szerződött le

Több mint egymilliárd forintért vásárol a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi felsőoktatási szolgáltatást három évre. Nem is akárkitől, a tengerentúlról érkezett az ajánlat.

Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján – közölte a Népszava érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168