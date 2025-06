A Kossuth téren fog akciózni a Pedagógusok Szakszervezete

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Közölték azt is: június 29-én vasárnap délelőtt egy akciót szerveznek Budapesten a Kossuth térre, hogy felhívják a figyelmet az oktatásban dolgozó, a nevelést-oktatást segítő munkatársak – dajkák, könyvtárosok, pedagógiai asszisztensek – évek óta változatlan bérhelyzetére. Ezt követően a Belügyminisztérium Szalay utcai épületéhez mennek, ahol egy több mint 14 ezer aláírást tartalmazó petíciót adnak át az oktatásirányítás képviselőinek, azt kérve, hogy a nevelést-oktatást segítők bére emelkedjen legalább a garantált bérminimum (jelenleg nettó 231,9 ezer forint adókedvezmények nélkül) 150 százalékára.

Mindemellett a teljesítményértékelés rendszere a mostani formájában több szempontból is igazságtalan a PSZ elnöke szerint.

Az érdekvédő szerint több intézmény nem készített saját szabályzatot, kézikönyvet az értékelés lebonyolításának részleteiről, amit egyébként a vonatkozó kormányrendelet nem ír elő, csak ajánl. Ám a rendelet nem tér ki minden részletre, így a pontozással kapcsolatban is kérdések merülhetnek fel.

Totyik Tamás elmondta, az elmúlt hetekben is számos megkeresés érkezett hozzájuk iskolaigazgatóktól és óvodavezetőktől, a pedagógusok munkáját ugyanis nekik kell pontozniuk, a személyre szóló értékeléseket június 30-ig kell elkészíteniük.

A Pedagógusok Szakszervezete ma megtartotta tanévzáró sajtótájékoztatóját, ahol bejelentéseket is tett.

