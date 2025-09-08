A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

Az olaszországi iskolákban elsőként az északi Bolzanóban kezdték meg a tanévet hétfőn. Életbe lépett a mobiltelefonok használatának tiltása minden oktatási szinten. Szeptember 16-ig több mint hétmillió diák tér vissza a padokba.

Olaszország térségeinek időjárási különbségei miatt elsőként az északi Bolzano oktatási körzetében nyitották meg az iskolákat. Szeptember 15-én a többi között a közép-olaszországi Lazióban indul újra a tanítás, utolsóként pedig a déli Calabria és Puglia diákjaira kerül a sor.

A mostani az első tanév, amelyben bevezették a teljes mobiltilalmat. Giuseppe Valditara oktatási miniszter körlevélben rendelte el, hogy a diákok semmilyen oktatási szinten nem használhatják okostelefonjaikat az iskolai épületeken belül, és a tilalom a tanórák közötti szünetek idejére is vonatkozik.