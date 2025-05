A Mol beszippantotta a Műegyetemet

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) fenntartójaként létrehozott állami zártkörűen működő részvénytársaságot „a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részére, független szakértő által meghatározott forgalmi értéken, versenyeztetés mellőzésével” értékesítik, úgy, hogy „az állam részére speciális jogokat biztosító részvényt szükséges fenntartani”. Ez a részvény, mint a korábbi nyilatkozatokban elhangzott, az egyetem autonómiáját hivatott garantálni a mindenkori fenntartóval szemben – vette észre a hvg.hu a kormányhatározatát péntek késő este.

Hankó Balázsnak, a kultúráért és innovációért felelős, a felsőoktatást is irányító miniszternek június 30-áról kell erről megkötnie a szerződést.

A BME hivatalos közleménye szerint ugyan most magán fenntartású egyetemmé válhatnak, az akkreditációi és jogosultságai változatlanok maradtak és maradnak az új konstrukcióban is, és megjegyezték, az új fenntartói keretrendszert úgy dolgozták ki, hogy továbbra is részt vehessenek az uniós Horizon és Erasmus pályázati rendszerek programjaiba. Emellett megemlítették, az új működési modellben a BME által kezelt ingó és ingatlan vagyon továbbra is állami tulajdon marad, mivel megkötötték a korábban is általa kezelt vagyonra vonatkozó, 99 évre szóló vagyonkezelési szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel.

A BME a Mol-é lett

Fotó: Facebook

„A BME vezetése üdvözli a döntést, mert így megvalósulhat az az átfogó egyetemfejlesztési program, amelynek első lépése a fenntartóváltás volt és így új alapokra helyezhető az intézmény működése. A BME versenyképesebb, rugalmasabb keretrendszerben folytathatja nemzetközileg is elismert képzési és kutatási tevékenységét. Hazánk vezető iparvállalata több évtizede partnerünk és mostantól intézményünk fenntartójának tulajdonosaként is elősegíti az egyetem megújulását” – jelentette ki a kormányhatározattal kapcsolatban Charaf Hassan egyetemi tanár, a BME rektora.

A lap emlékeztet arra, hogy a BME Szenátusa december 9-i rendkívüli ülésén szavazta meg a rektor és a kancellár előterjesztését a fenntartóváltás kezdeményezéséről, és március 1-től kikerült az államháztartásról szóló törvény hatálya alól, vagyis azóta nem központi költségvetési szervként működik. Charaf Hassan hangsúlyozta, hogy nem alapítványi fenntartásra állnak át, ahogy a többi modellváltó egyetem, mert azzal az Európai Unió kifogásai miatt kizárnák magukat a létfontosságú nemzetközi együttműködésből, hanem a BME Fenntartó Zrt. lesz az egyetem fenntartója.