A PDSZ elküldené egyeztetni az ellenzéket Pintér Sándorral

A hvg.hu megkereste Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagját, aki úgy fogalmazott: nem értenek egyet azzal a felvetéssel, hogy az ellenzéki pártok ne üljenek le a kormánnyal a státusztörvény tervezetéről tárgyalni.

Mint mondta, úgy véli, hogyha az ellenzéki pártok nem mennek el, nagy adut adnak a kormány kezébe, amellyel akár az EU felé is tudnak hivatkozni, mondván „ők próbáltak egyeztetni, de elutasították”.

Ahogy arról korábban is írtunk, a Tanítanék Mozgalom álláspontja szerint azonban a meghívást el kell utasítani teljes egészében, mivel a kormány bosszújának eszközéről, azaz a státusztörvényről tárgyalni nem lehet.

A PDSZ választmányi tagja szerint azonban álegyeztetésekről csak az egyeztetés utáni tapasztalatok alapján szoktak beszélni, nem pedig előre, ezért is kellene most részt vennie a pártoknak. Úgy véli, a pártok ott meg tudnák cáfolni a tárca azon kommunikációját, hogy a vitatott pontokat már kiszedték a törvényből, ehhez mindegyik pártnak – ahogyan az uniós intézményeknek is – elküldtek egy olyan anyagot, amelyben részletesen leírják, mi változna az új státusszal és miért tartják ezeket problémásnak.

