A Szegedi Tudományegyetem ismét egy neves kaliforniai céggel szerződött le

A Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatósága előzetes piaci konzultációt követően ismét Kaliforniából vásárol komplex felsőoktatási szolgáltatást a Coursera részvénytársaságtól.
2022-ben már egyszer leszerződött az amerikai multicéggel, amely online kurzusokat, tanúsítványokat és diplomákat kínál a világban.
Most szeptemberben ismét hároméves szerződést írtak alá, melynek értéke ugyanannyi, mint akkor: 1 219 101 300 forint.
A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési eljárásán egyébként ismét csak a tengerentúli cég indult. Az egyetem – amely idén újra Magyarország legjobbja lett, és az ARWU rangsor szerint a világ top 500 egyeteme közé került – saját teljesítményének fokozása érdekében vásárolja meg a komplex nemzetközi felsőoktatási szolgáltatásokat.
A közbeszerzési dokumentum szerint a több mint 1,2 milliárd forintos vételárért a következő képzési formulákat veszi meg:
- minimum 10 ezer felsőoktatási intézmény és vállalat által kidolgozott kurzust
- minimum 1 500 gyakorlati projektet
- legalább 300, egyetemi tanulmányok mellett megszerezhető, vállalati/szakmai bizonyítványt nyújtó képzést
- szimulációs/virtuális környezetet valós gyakorlati feladatokhoz
- olyan eszközöket, amelyek saját kurzusok, tanulási útvonalak és projektek létrehozására alkalmasak
- saját oktatási tartalmak fejlesztését, hogy a SZTE saját értékelési, mérési, vizsgáztatási feladatait a szolgáltatási felületen végezhesse.
A kaliforniai székhelyű Coursera szolgáltatásaival az egyetem emellett legalább 100, az intézménnyel egyeztetett mutató alapján tudja a tanulói készségfejlődését nyomon követni, sőt, az intézmény diplomás pályakövetési adatait össze is tudja vetni releváns iparági és regionális adatokkal.
A megvásárolt kurzusokkal egyéni tanulási útvonalat is lehet tervezni, amihez a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe veszik – akár mesterséges intelligencia segítségével.
A tanulók az intézményi képzési időn túl, korlátlan ideig hozzáférhetnek az ismeretanyag elsajátítását igazoló, hivatalos, digitális dokumentumhoz. Emellett legalább 1 500 darab vállalati partner vagy felsőoktatási intézmény által készített projekt hozzáférését biztosítja a cég, amelyeket az SZTE oktatói továbbfejleszthetnek.
A megvásárolt projektben egyébként 100 vállalati partner vagy felsőoktatási intézmény által készített demóhoz is hozzáférhet az egyetem, valamint a saját kurzusok és tananyagok szerzőit folyamatosan támogatják (minimum 2 500 főt, félévente 500 főt). Ezenkívül a 200 egyetem/ipari partner által kínált kurzus esetében beépített értékelési rendszert biztosítanak. Ha saját intézményi fejlesztésű kurzusokat készítenek a hallgatók, az intézmény oktatói által választott módszertan szerinti értékelést biztosítják 30 ezer felhasználói licensszel.
Mit lehet tudni a Courseráról?
A Courserát 2012-ben alapította két Stanfordon tanító professzor azzal a céllal, hogy bárki, bárhol hozzáférhessen a világ legjobb oktatásához. A Courserának ma már 1331 alkalmazottja van, versenytársai között a 4. helyen áll.
A cég mottója, hogy olyan világot teremtsen, ahol „bárki, bárhol megváltoztathatja az életét” a világ legjobb tanulási élményéhez való hozzáférésével.
„Hiszünk abban, hogy az oktatás felszabadíthatja a benned rejlő lehetőségeket, és segíthet a legjobb önmagaddá válni” – vallják.
A Coursera honlapján azt is írja, hogy szolgáltatásaikkal a legkeresettebb készségekkel ruházzák fel az egyetemi hallgatókat, melyekkel felkészülhetnek a sikeres állásinterjúkra és munkavégzésre.
2024-ben már 7 ezer tanfolyamot kínáltak több mint 300 vezető egyetemtől és iparági partnertől.
11 országban 5000 diákkal és munkaadóval végzett felmérésük szerint az ambíciózus emberek többsége értékeli a cég által nyújtott szakmai bizonyítványokat, amelyekkel javítani lehet a foglalkoztatási eredményeken.
A Coursera szerint abban is segítenek a hallgatóknak, hogy „le tudják nyűgözni” jövőbeli munkaadóikat, és megtalálják a megfelelő utat, a megfelelő karriert. „A tartalomtól és a bizonyítványoktól kezdve a munkaalapú tanuláson át a tudományos integritásig és a programirányítási eszközökig a Courserán megtalálhatja az Ön számára legmegfelelőbb csomagot” – írják.
Ugyanakkor vannak, akik furcsának találják a Coursera árazását és díjait. Bár sok kurzus ingyenes a diákok számára – 2023-ban több mint 2900 ilyen kurzus volt –, ezek nem adnak igazolást annak elvégzéséről. Az ingyenes kurzus „frissíthető” a fizetős verzióra, amely ad tanári visszajelzést és jegyeket a beadott feladatokra. Más Coursera kurzusok, projektek, specializációk azonban nem auditálhatók – csak fizetős verzióban érhetők el, de sokuk 7 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődik. Mindez néha félreértésekhez, a hallgatók felháborodásához vezet.