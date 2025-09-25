Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

5p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Oktatás Egyesült Államok Egyetemek Közbeszerzés Oktatás Szeged

A Szegedi Tudományegyetem ismét egy neves kaliforniai céggel szerződött le

Kormos Olga
Kormos Olga

Több mint egymilliárd forintért vásárol a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi felsőoktatási szolgáltatást három évre. Nem is akárkitől, a tengerentúlról érkezett az ajánlat.

A Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatósága előzetes piaci konzultációt követően ismét Kaliforniából vásárol komplex felsőoktatási szolgáltatást a Coursera részvénytársaságtól.

2022-ben már egyszer leszerződött az amerikai multicéggel, amely online kurzusokat, tanúsítványokat és diplomákat kínál a világban.

Most szeptemberben ismét hároméves szerződést írtak alá, melynek értéke ugyanannyi, mint akkor: 1 219 101 300 forint.

A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési eljárásán egyébként ismét csak a tengerentúli cég indult. Az egyetem – amely idén újra Magyarország legjobbja lett, és az ARWU rangsor szerint a világ top 500 egyeteme közé került – saját teljesítményének fokozása érdekében vásárolja meg a komplex nemzetközi felsőoktatási szolgáltatásokat.

Elégedett az SZTE, ha ismét a kaliforniai cégtől vásárol
Elégedett az SZTE, ha ismét a kaliforniai cégtől vásárol
Fotó: u.szeged.hu

A közbeszerzési dokumentum szerint a több mint 1,2 milliárd forintos vételárért a következő képzési formulákat veszi meg:

  • minimum 10 ezer felsőoktatási intézmény és vállalat által kidolgozott kurzust
  • minimum 1 500 gyakorlati projektet
  • legalább 300, egyetemi tanulmányok mellett megszerezhető, vállalati/szakmai bizonyítványt nyújtó képzést
  • szimulációs/virtuális környezetet valós gyakorlati feladatokhoz
  • olyan eszközöket, amelyek saját kurzusok, tanulási útvonalak és projektek létrehozására alkalmasak
  • saját oktatási tartalmak fejlesztését, hogy a SZTE saját értékelési, mérési, vizsgáztatási feladatait a szolgáltatási felületen végezhesse.

A kaliforniai székhelyű Coursera szolgáltatásaival az egyetem emellett legalább 100, az intézménnyel egyeztetett mutató alapján tudja a tanulói készségfejlődését nyomon követni, sőt, az intézmény diplomás pályakövetési adatait össze is tudja vetni releváns iparági és regionális adatokkal.

A megvásárolt kurzusokkal egyéni tanulási útvonalat is lehet tervezni, amihez a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe veszik – akár mesterséges intelligencia segítségével.

A tanulók az intézményi képzési időn túl, korlátlan ideig hozzáférhetnek az ismeretanyag elsajátítását igazoló, hivatalos, digitális dokumentumhoz. Emellett legalább 1 500 darab vállalati partner vagy felsőoktatási intézmény által készített projekt hozzáférését biztosítja a cég, amelyeket az SZTE oktatói továbbfejleszthetnek.

A megvásárolt projektben egyébként 100 vállalati partner vagy felsőoktatási intézmény által készített demóhoz is hozzáférhet az egyetem, valamint a saját kurzusok és tananyagok szerzőit folyamatosan támogatják (minimum 2 500 főt, félévente 500 főt). Ezenkívül a 200 egyetem/ipari partner által kínált kurzus esetében beépített értékelési rendszert biztosítanak. Ha saját intézményi fejlesztésű kurzusokat készítenek a hallgatók, az intézmény oktatói által választott módszertan szerinti értékelést biztosítják 30 ezer felhasználói licensszel.  

Mit lehet tudni a Courseráról?

A Courserát 2012-ben alapította két Stanfordon tanító professzor azzal a céllal, hogy bárki, bárhol hozzáférhessen a világ legjobb oktatásához. A Courserának ma már 1331 alkalmazottja van, versenytársai között a 4. helyen áll. 

A cég mottója, hogy olyan világot teremtsen, ahol „bárki, bárhol megváltoztathatja az életét” a világ legjobb tanulási élményéhez való hozzáférésével.

„Hiszünk abban, hogy az oktatás felszabadíthatja a benned rejlő lehetőségeket, és segíthet a legjobb önmagaddá válni” – vallják.

A Coursera honlapján azt is írja, hogy szolgáltatásaikkal a legkeresettebb készségekkel ruházzák fel az egyetemi hallgatókat, melyekkel felkészülhetnek a sikeres állásinterjúkra és munkavégzésre.

2024-ben már 7 ezer tanfolyamot kínáltak több mint 300 vezető egyetemtől és iparági partnertől.

11 országban 5000 diákkal és munkaadóval végzett felmérésük szerint az ambíciózus emberek többsége értékeli a cég által nyújtott szakmai bizonyítványokat, amelyekkel javítani lehet a foglalkoztatási eredményeken.

A Coursera szerint abban is segítenek a hallgatóknak, hogy „le tudják nyűgözni” jövőbeli munkaadóikat, és megtalálják a megfelelő utat, a megfelelő karriert. „A tartalomtól és a bizonyítványoktól kezdve a munkaalapú tanuláson át a tudományos integritásig és a programirányítási eszközökig a Courserán megtalálhatja az Ön számára legmegfelelőbb csomagot” – írják.

Ugyanakkor vannak, akik furcsának találják a Coursera árazását és díjait. Bár sok kurzus ingyenes a diákok számára – 2023-ban több mint 2900 ilyen kurzus volt –, ezek nem adnak igazolást annak elvégzéséről. Az ingyenes kurzus „frissíthető” a fizetős verzióra, amely ad tanári visszajelzést és jegyeket a beadott feladatokra. Más Coursera kurzusok, projektek, specializációk azonban nem auditálhatók – csak fizetős verzióban érhetők el, de sokuk 7 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődik. Mindez néha félreértésekhez, a hallgatók felháborodásához vezet. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több, mint tízezer pedagógus nem kapott béremelést szeptemberben

A tankerületi központok által fenntartott iskolákban összesen 58 685 pedagógus részesül illetményemelésben idén szeptembertől az előző tanévi teljesítménye alapján – közölte a Népszava érdeklődésére az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ (KK).

Milliós veszteség jöhet össze a dolgozók próbaideje alatt

Szeptemberben és októberben az átlagnál több új munkatárs kezd a hazai vállalatoknál, ami fokozott terhet ró a betanítási és beillesztési folyamatokra. A rosszul szervezett munkakezdés akár 50 százalékkal is növelheti a fluktuációt az első évben, jelentős anyagi veszteséget okozva. Szakértők szerint a jól felépített, lépésről lépésre követhető betanítás 70 százalékkal javítja az új dolgozók teljesítményét, és 82 százalékkal növeli megtartásukat.  

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Már ebben a félévben is több ezer gyereket érint a változás.

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

A magyar diákok sorsára jutottak az olaszok, de van egy nagy különbség

Indul az iskolaév Olaszországban, telefonok nélkül.

„Ma azok tudnak iskolaigazgatói székbe kerülni, akik kiszolgálói a rendszernek” – állítja a PDSZ

Augusztus végén 322 új iskolaigazgatót nevezett ki a Belügyminisztérium. Az intézményvezetők új kiválasztási rendszere meglehetősen megosztó téma: a kormány szerint a cél a minőségi oktatás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete viszont azt állítja, hogy leginkább politikai alapon történnek a megbízások.

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

Több száz gyerek maradt éhen – intézkedtek Pintér Sándorék

HIdeget igen, meleget nem kapnak.

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

A Belügyminisztérium sem a Nemzeti alaptanterven (NAT), sem a kompetenciamérésen nem tervez változtatni.

Pintér Sándorék még több konténeriskolát húznak fel (frissítve)

Iskolafelújítás- vagy bővítés helyett hol kevesebbet, hol többet költ a Belügyminisztérium konténertantermek telepítésére és bérlésére. Aláírták a legújabb szerződést a régi-új építtetővel. 

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Üzentek a kormánynak: a magyarországi családoknak adják az iskolakezdési támogatást!

Olvasói szavazásunk eredménye érdekesen alakult.

Magániskolai körkép – hol mennyit kell fizetni a karrierért?

Hol tanuljon a gyerek? Manapság ez fogós kérdés, régen vita sem volt róla: abban az iskolában, ahová lakhely szerint tartozik. Ma itt is a pénz beszél, de azért hasznosabb, ha előbb körül nézünk a piacon és érdeklődünk a részletek felől. No nem most, tanévkezdetkor, hanem valamikor tavasszal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168