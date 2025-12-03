Aggasztó számok kerültek elő a tankerületekről

Két hónap alatt négyszeresére emelkedett a tankerületi központok lejárt tartozásállománya – írta meg a Népszava a Magyar Államkincstár (MÁK) legfrissebb adataira hivatkozva.

A központi költségvetési szervek tartozásait felsoroló, az októberi időszakra vonatkozó listán 19 tankerületi központ szerepel, az összes lejárt tartozásuk 734 millió forint volt.

Egyre csak hízik az adósság

Fotó: Depositphotos

A cikk szerint az eladósodottak listáján az előző két hónapban még 15 központ volt, a tartozásuk szeptemberben 571 millió forint, augusztusban pedig még csak 157 millió forint volt.

A rekorderek Októberben a legtöbb tartozással (115 millió forint) a Dél-Pesti Tankerületi Központ rendelkezett, miközben szeptemberben még egyáltalán nem voltak adósságaik. A Kecskeméti Tankerületi Központnak 94 millió forint, a Monori Tankerületi Központnak 92 millió forint adóssága volt.

A Népszava kiemelte, ugyanakkor vannak olyan tankerületek is, amelyeknek sikerült rendezniük tartozásaikat, a Közép-Budai Tankerületi Központ például 326 millió forint adósságállománytól szabadult meg októberre.

A tankerületi központok összes lejárt tartozása idén több, mint az előző év azonos időszakában. Tavaly októberben összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel, ami novemberre több mint egy milliárd forintra emelkedett – derült ki a cikkből.