Alig ért véget az iskola, máris ezer felett a tanári álláshirdetések száma

A Belügyminisztérium álláskereső portálján, a kozszolgallas.hu-n még két napon belül is érzékelhető az a hullámzás, ami a pedagógusszektort jellemzi. Június 30-án 1136 állás jött fel a tanár kulcsszóra kattintva. A tanítóra 533, óvodapedagógusra 466, gyógypedagógusra 292, fejlesztő pedagógusra 10, iskolapszichológusra 26 állás volt látható.

Július 1-jén tanár kulcsszóra azonban már 1086 állás jött fel, tanítóra 505, óvodapedagógusra 445, gyógypedagógusra 295, fejlesztő pedagógusra 9, iskolapszichológusra 25.

Érdekességképpen: épp egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban 1063 fő tanárt, 479 fő tanítót, 461 fő óvodapedagógust és 266 fő gyógypedagógust kerestek.

Azaz a tanári állások száma nőtt, míg a többi halványan csökkent.

Megugrott a képesítés nélkül tanítók száma

Már a kormány is érzékeli?

Régóta valid probléma a pedagógushiány a magyar közoktatásban, amit az is bizonyít, hogy a tanévzárót követő napokban nem csak a Belügyminisztérium állásportálja, hanem más csatornákon is számos álláshirdetést tettek közzé idén is az óvodák és az iskolák. Míg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint jóval tízezer fő felett mozog a hiányzó szakemberek száma, addig a kormány többször kijelentette: a pedagógushiány ennek csak a töredéke. Ugyanakkor áprilisban a Népszava birtokába jutott a Századvég elemzés szerint mintha kezdenék ők is belátni a problémát.

„2010 és 2016 között a képesítés nélküli tanárok aránya az általános iskolákban és a gimnáziumokban számottevően nem változott, azonban ezt követően az indikátor értéke a megfigyelt tantárgyak esetében (természettudományi tárgy, matematika, idegen nyelv) folyamatosan nő” – írták. Azt is elismerték, hogy bár Magyarországon kedvező az egy tanárra jutó diákszám aránya, ám e mögött is a képesítés nélkül tanító tanárok magas száma állhat.

E szerint az általános iskolákban az idegen nyelvet képesítés nélkül tanítók aránya a 2010-ben mért 3 százalékról 2022-re a háromszorosára, 9 százalékra nőtt, míg a természettudományi tárgyakat tekintve 4-ről 11 százalékra, a matematika esetében pedig 1,5-ről 11 százalékra nőtt az arány.

Hemzsegnek a munkát kínálók és munkát keresők

A Profession.hu-n júlnius 30-án 53 darab pedagógus álláshirdetés volt, július 1-jén már 109.

A pedagógusállások Facebook-oldalon sem állt meg az élet attól, mert két hónapra kicsengettek. Már a tanévzárók napján, június 27-én is 37 iskola és óvoda tett ki álláshirdetést, és közel 50 pedagógus volt, aki óraadóként vagy tanárként tette közzé, hogy munkát keres.

Az álláskereső pedagógusoknak Facebook-csoportban is hasonló a helyzet: már a tanévzárót követő hétvégén is friss hirdetések kerültek fel. Van köztük állást kereső történelem-francia szakos középiskolai tanár és pályakezdő tanító, máshol óvodavezetőt, óvónőt, tanítót, szín- és képzőművész tanárokat keresnek – igen széles a teljes paletta.

Az indeed.hu-n pedagógus állás címszóra több mint 100 állás jön fel. A tanár címszóra 75, a tanítóra több mint 50 munkaadó hirdetése, gyógypedagógusra 21, fejlesztőpedagógusra 5.

A hu.jobble.org-on 117 pedagógusállás jelenik meg.

Az egyhaziallas.hu-ra is rápillantottunk, melyen jelenleg 31 pedagógustalálat jön fel, emellett 54 tanári állás és 21 tanítói.

A neteducatio.hu-t vélhetően kevesebben ismerik, mert nem sok álláshirdetést tartalmaz. Például a középiskolai tanári pozícióra mindössze 5, felsős tanárra, gyógypedagógusra és tanító 1-1 hirdetés jelent meg.

A magánkézben álló allasod.hu-n 42 tanári állást, 37 tanítói, és 7 óvodapedagógusit találtunk.

A tutimagantanar.hu-n, az országos magántanár adatbázisból pedig már 475 tanár közül választhatnak a szülők, a diákok, és végső soron akár az intézmények is bepróbálkozhatnak, hátha sikerül elcsábítaniuk egy-egy vállalkozó pedagógust.

Bérrendezés után javult a helyzet

2024-ben megkezdődött a pedagógusok bérrendezésének első fázisa, amit 2025 januárjában követett a második fázis. A felvi.hu-n megjelent idei statisztikája szerint harmadik éve folytatódik az a tendencia, hogy nő a pedagógusképzésekre első helyen jelentkezők száma, ami 21 ezer – ez 2024-hez viszonyítva 15 százalék fölötti növekedés. Változás a korábbiakhoz képest, hogy most a nappali képzésre jelentkezők száma is nőtt mintegy 20 százalékkal – azonban még így is rendkívül alacsony, összesen 5500 fő – írta Juhász Ágnes, a Civil Közoktatási Platform munkatársa.

2022 végén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint 4000 tanár hiányzott a rendszerből, míg a szakszervezetek szerint 16 ezer. A KSH legutóbbi adatai szerint 2025 első negyedévében azonban már „csak” 6799 volt az üres álláshelyek száma az oktatási ágazatban. A főállású pedagógusok száma az idei tanévben 147,8 ezer fő volt, vagyis több mint 2 ezer fővel magasabb, mint egy tanévvel korábban.