Amire Pintér Sándorék készülnek, az Oktatási Hivatal szerint sem indokolt

A tervek szerint már a tavaszi országos kompetenciamérés eredményét is két jegyet érő osztályzatra kell váltani a Belügyminisztérium rendelete szerint, továbbá a középiskolai felvételibe is be kell számítani. A jelenleg társadalmi véleményezésen lévő rendeletben foglaltakat a tárca azzal indokolja, hogy nem vették elég komolyan a diákok a mérést.

A hvg.hu vette észre, hogy a méréseket bonyolító – egyébként pedig a Belügyminisztérium alá tartozó – Oktatási Hivatal (OH) honlapján sem értenek egyet a kompetenciamérések osztályzásával.

Mint írják, a „Gyakran ismételt kérdések” felületen olvashatók a kompetenciamérésekkel kapcsolatos tudnivalók, ez az útmutató a kompetenciamérés osztályzását egyáltalán nem tartja jónak. A felületen szereplő dátum február 6., azaz nemrég frissült.

Nem erre való

A cikk szerint az „Értékelhetők-e a mérések érdemjeggyel?” kérdésre az alábbi választ adta az OH: