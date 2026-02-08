5p
Angliában iskolakezdéskor a gyerekek negyede nem szobatiszta

Brit pedagógusok körében végzett felmérés szerint 2025-ben az iskolaelőkészítő csoportokban az óvodás gyerekek körülbelül negyede nem volt szobatiszta. Magyarországon mindeközben többezer elsősnek kellett évet ismételnie. 

A Kindred Squared jótékonysági szervezet által végzett éves felmérésben az általános iskolás tanárok becslése szerint az 5 éves kortól előkészítő osztályba járó gyerekek 26 százalékánál gyakoriak a WC-balesetek.

A felmérés azt is megállapította, hogy a gyermekek 28 százaléka nem tudott önállóan enni és inni, 25 százalékuk pedig más alapvető életvezetési készségekkel küzdött. Ebbe nem tartoznak bele azon gyermekek, akiknek elmaradása fogyatékossággal vagy sajátos nevelési igényekkel hozható összefüggésbe.

A Kindred Squared szerint egyre több gyermek érkezik az iskola kapujához „anélkül, hogy rendelkezne a tananyagban való eligazodáshoz szükséges alapvető életkészségekkel”.

A tanulók 28 százaléka nem tudja helyesen használni a könyveket – például úgy próbálnak lapozni, hogy koppintanak az oldalakon, mint egy telefonon vagy tableten.

Ezek a statisztikák épp most láttak napvilágot, amikor az angol kormány arra törekszik, hogy növelje az „iskolaérett” gyermekek arányát – azokét, akik elérik az alapvető nyelvi készségeket, tudnak önállóan enni, WC-re járni és öltözködni, valamint képesek egy helyben ülni, játszani és figyelni – írja a The Guardian.

A Kindred Squared 1000 általános iskolai alkalmazott körében végzett felmérése azonban azt mutatta ki, hogy a gyermekek több mint egyharmada (37 százalék) nem állt készen az iskolára 2025-ben, ami a 2024-es 33 százalékhoz képest növekedést jelez.

Az óvodapedagógusok elmondása szerint az utolsó éves óvodások iskolaelőkészítő osztályában (Angliában 5 éves kortól számítják az iskolát) napi 1,4 órát töltöttek pelenkacserével vagy a szobatisztaság hiánya miatt a gyerekek segítésével, ez összesen napi 2,4 óra tanítási időt vett el az alapvető készségek hiánya miatt.

Felicity Gillespie, a Kindred Squared vezérigazgatója szerint az iskolaérettség állapota elérte a kritikus szintet. Hozzátette: „Ez már nem csak osztálytermi probléma; ez egy rendszerszintű válság, amelyet a túlterhelt iskolai erőforrások, az alacsony elvárások, az emelkedő megélhetési költségek okoznak, valamint az a tény, hogy a szülők nem rendelkeznek a megfelelő információkkal és ismeretekkel elég korán ahhoz, hogy valóban támogassák gyermekeik fejlődését.”

A brit miniszterek célul tűzték ki, hogy 2028-ra a gyermekek 75 százaléka iskolaérett legyen. Az angol Oktatási Minisztérium legfrissebb adatai szerint a gyermekek 68,3 százaléka ért el jó fejlettségi szintet a 2024-25-ös tanév végére, ami kismértékű növekedést jelent az előző évhez képest.

A megkérdezett alkalmazottak többsége szerint a gyermekek és a felnőttek túlzott képernyő előtt töltött ideje jelentősen közrejátszik abban, hogy a gyermekek nem állnak készen az iskolára.

Ezzel szemben egy 1000, négy- és ötéves gyermeket nevelő szülő körében végzett felmérés szerint a megkérdezettek 88 százaléka úgy véli, hogy gyermekük iskolaérett, és minden harmadik (35 százalék) szerint gyermekük jobban felkészült, mint a többiek. De szinte minden szülő (94 százalék) azt mondta, hogy üdvözölné a gyermekek iskolára való felkészítésével kapcsolatos országos iránymutatásokat.

Magyarországon 5 ezer kisgyereknek kellett megismételni az első osztályt

Magyarországon sincs könnyű helyzet: a Szülői Hang szerint a 2024/2025-ös tanévben 5 ezer kisgyereket nem tudtak tovább engedni a második osztályba, aminek az oka a 2020 óta túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer.

A szervezet decemberben azért hívta fel a figyelmet erre az adatra, mert január 19-ig lehetett kérvényezni, hogy plusz még egy évet maradhasson óvodában a kisgyermek – ám ezt kevés szülő tudja.

A Szülői Hang hozzáteszi: miután a kormányzat 2020-tól központosította és az Oktatási Hivatalhoz rendelte a plusz egy év óvoda kérelmek döntési jogkörét, minden évben sok ezer gyerek lemarad a számára fontos lehetőségről, és emiatt nőtt meg az elsős évismétlések száma jelentősen. Míg 2020/21-ben 3 százalék körül volt az arányuk, immár 4,5 százalékra emelkedett, ami drámaian magas: jelenleg minden 22. elsősnek kell évet ismételnie. Az adatok szerint a jellemzően 90 ezer feletti országos létszám mellett összesen legalább 5 ezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta.

A Szülői Hang szerint azonban az évismétlések csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az éretlenül iskolába kerülő gyermekek száma ennek sokszorosa lehet, ők folyamatos kudarcnak vannak kitéve, esélyeik jelentősen rosszabbak.

Bár a kérelmek nagy többségét elfogadják, a rendszer szerintük mégis diszkriminatív, mivel kellő támogatás hiányában sok szülőben nem tudatosul a túl korai határidőig (idén január 19. volt), hogy a gyermek érdekében kérvényezni kellene. 

