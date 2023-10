Annyi tanár mondott fel, hogy leállt a tanítás Iványi Gáborék abaújkéri iskolájában

„A mai nap is kaptam már három felmondást, ami nyilván holnaptól (szerda) lép életbe és kedden még az is elhangzott, hogy tömegével felállnak a kollégák” - nyilatkozta a Wesley János Iskola megbízott intézményvezetője, Csengeriné Rékasi Brigitta. Az iskola dolgozói július óta nem kaptak fizetést, a fenntartójuk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Az Iványi Gábor vezette szervezettől 2011-ben vette el az egyházi státuszát a kormány, éveken keresztül elestek az egyszázalékos felajánlásoktól is, ezért nem tudták befizetni dolgozóik után a járulékok egy részét, ami több milliárd forintos tartozást eredményezett. Ezt próbálja most behajtani rajtuk a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), ezért nincs pénzük a bérekre.

Az abaújkéri intézménybe csaknem 40 településről több mint 400 gyerek jár, bölcsődét, óvodát, általános és szakközépiskolát is működtetnek. A diákok 80 százaléka nehéz körülmények között él, sokan tanulási nehézséggel, magatartás problémával küzdenek.