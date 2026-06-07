Átalakítja a kormány a pedagógusok teljesítményértékelésének rendszerét

A jelenleg hatályos rendszerben a munkáltató minden évben köteles értékelni a köznevelésben dolgozók munkáját, és az eredmény alapján meghatározni a havi illetményeket egy jogszabályban előírt illetménysávon belül. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de ez a rendszer a jelenlegi formájában aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, és nem ad valós képet az érintettek munkájáról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja – írja Magyarország Kormányának Facebook oldala.