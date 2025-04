Átnevelő képzésre küldheti Pintér Sándor a tanárokat?

Ettől az évtől csak az lehet iskolaigazgató, aki elvégzi az Oktatási Hivatal (OH) által szervezett, két féléves „köznevelési igazgatóképzést”, ám a képzésre történő jelentkezéshez a fenntartók, így állami iskolák esetében például a tankerületi központok jóváhagyása is szükséges – szúrta ki a Népszava az OH tájékoztatójában, amit a napokban adtak ki a pedagógus-továbbképzés megújult rendszeréről.

Emellett az új iskolaigazgató-képzésben résztvevők számát Pintér Sándor belügyminiszter is korlátozhatja.

A rendelkezés nem visszamenőleges hatályú, vagyis akik korábban már teljesítették az egyetemeken megszerezhető, az igazgatói megbízáshoz szükséges intézményvezetői ismeretek szakvizsgát, azt továbbra is elfogadják. Ám ilyen szakvizsga 2025. január 1-jétől már nem kezdhető meg, ami azt jelenti, hogy azok a pedagógusok, akik eddig nem szereztek vezetői képzettséget, de a jövőben iskolaigazgatói pozícióra szeretnének pályázni, azt már csak az OH által szervezett, idén szeptembertől induló képzés elvégzése után tehetik meg, feltéve, ha az iskolafenntartók jóváhagyják jelentkezésüket és beleférnek a miniszter által évenként meghatározott létszámkeretbe. Mindennek a jogi alapját egy idén január 1-jén hatályba lépett kormányrendelet adja meg.

Ez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány központosította az iskolaigazgató-képzést – értékelt a lapnak Totyik Tamás.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke aggasztónak tartja, hogy ilyen képzésekre csak azok jelentkezhetnek, akiknek a fenntartók azt engedélyezik, ami szerinte lehetőséget teremt arra, hogy előzetesen szűrjék a potenciális igazgató-jelölteket, és nem szakmai, hanem politikai vagy megbízhatósági alapon válasszák ki az iskolák vezetésére megfelelőnek talált személyeket.