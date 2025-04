Az Alkotmánybíróság szerint rendben van az iskolai mobiltelefon-tilalom 

Szerintük ezt a panaszt biztosan nem egy 15 éves diák írta, és szülője hozzájárult ugyan a fellépéséhez, de nem a szülő mint törvényes képviselő nyújtotta be a panaszt a kiskorú nevében – írta a hvg.hu.

A panasz szerint sérül a diákok művelődéshez való joga is, mert az okoseszközök nélkül nem tudnak hozzáférni pl. a KRÉTA-rendszerhez.

Az iskolás alkotmányos jogait érezte sértve, mert tavaly óta az iskolákban le kell adni a mobiltelefonokat, nap közben nem lehet ezeket használni. Szerinte ez sérti a diákok személyi biztonsághoz való jogát. Ezen eszközök ugyanis fontosak lehetnek sürgős helyzetekben, amikor például gyors segítségkérés vagy információátadás szükséges – számolt be róla a hvg.hu.

