Az egyetemisták régi vágyát teljesítette a kormány

Valamivel nagyon nem voltak elégedettek.

Megújult a Neptun-rendszer, ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók modern, felhasználóbarát felületen, mobiltelefonon is intézhetik tanulmányi adminisztrációjukat – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A miniszter közölte, stratégiai együttműködésük keretében ismét egyeztetést folytattak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), ezúttal a tanulmányi rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről tárgyaltak.

Vége a kifagyásnak

Hankó Balázs elmondta: a felmérések szerint csak minden második hallgató volt elégedett a tanulmányi rendszerrel, ezért már tavaly javaslatot tettek a modernizálására. 2025 januárja óta munkacsoport foglalkozik a fejlesztéssel, aminek köszönhetően a korábbinál látványosabb, jobb élményt nyújtó felület várja a diákokat, akik sokkal gyorsabban intézhetik ügyeiket, például a tantárgyfelvételt, vizsgajelentkezést, az órarend összeállítást vagy az ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket – ismertette a tárcavezető.

A rendszer a korábbinál nagyobb kapacitással bír, így a terheltebb időszakokban – például vizsgajelentkezés idején – is fennakadás, „kifagyás” nélkül működik.

A felsőoktatási intézmények több mint fele az elmúlt fél évben már áttért a megújult, hallgatóbarát rendszerre – hangsúlyozta a miniszter, aki arra kérte a többi egyetemet is, hogy mielőbb álljanak át az új felületre.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy az elmúlt három évben „hozzáférési fordulat” valósult meg a felsőoktatásban, ami kollégium fejlesztéseket is szükségessé tesz.

A fiatalok lakhatási feltételeinek javítása a kormány kiemelt feladata – jelentette ki. Rámutatott: a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési támogatás „óriási, a rendszerváltoztatást követő legnagyobb előrelépést” biztosít a fiatalok otthonhoz jutása terén.

Elmondta továbbá, hogy a felsőoktatásban a kollégiumok fejlesztése is folyamatos, ennek legfőbb budapesti programja a Diákváros program lesz, amely 12-16 ezer férőhelyet hoz létre. A miniszter megjegyezte, hogy jelenleg országosan 46 ezer kollégiumi hely van, ahol összesen 41 ezer diák lakik.

Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt évek során összesen 150 milliárd forint értékben összesen ötven PPP-konstrukcióban lévő kollégiumot vásárolt ki az állam, és adta az egyetemeknek.

Kitért arra is, hogy a HÖOK javaslatára 2025-ben elindították a Kollégisták központban elnevezésű programot, aminek keretében 300 millió keretösszegre pályázhatnak az intézmények. A pénzt „mindennapi komfortérzetet javító eszközök” beszerzésére lehet felhasználni, például hűtő, fagyasztó, mosógép vagy konyhafelszerelések beszerzésére – sorolta. Pályázni augusztus 31-ig lehet – közölte.

Albérlet vs. kollégium 

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke elmondta: a kollégiumi helyek ára havonta 9 és 17 ezer forint között mozog, míg egy albérlet díja 200 ezer forint feletti, ezért „nem kell hangsúlyozni, milyen jelentősége van egy egyetemistának, ha kollégiumban lakhat.”

Úgy folytatta: nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít, mivel a lakhatási körülmények alapvetően befolyásolják az esélyegyenlőséget, a tanulmányi eredményeket is. A HÖOK számára kiemelt jelentőségű a kollégiumok fejlesztése – rögzítette az elnök, aki köszönetet mondott a minisztériumnak a javaslataik elfogadásáért és az együttműködésért.

Varga-Bajusz Veronika a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a gólyatábor-szezon indulása kapcsán kiemelte: az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy néhol „plusz odafigyelésre van szükség” a táborok biztonságos és sikeres megszervezéséhez. Elmondta: ennek érdekében a HÖOK-kal együttműködve etikai kódexet alakítottak ki, amit folyamatosan aktualizálnak, ezen kívül workshopokat, előadásokat tartottak a szervezők számára.

(MTI) 

 

