Az egyetemisták régi vágyát teljesítette a kormány

Megújult a Neptun-rendszer, ennek köszönhetően az egyetemi hallgatók modern, felhasználóbarát felületen, mobiltelefonon is intézhetik tanulmányi adminisztrációjukat – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.

A miniszter közölte, stratégiai együttműködésük keretében ismét egyeztetést folytattak a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), ezúttal a tanulmányi rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről tárgyaltak.

Vége a kifagyásnak

Hankó Balázs elmondta: a felmérések szerint csak minden második hallgató volt elégedett a tanulmányi rendszerrel, ezért már tavaly javaslatot tettek a modernizálására. 2025 januárja óta munkacsoport foglalkozik a fejlesztéssel, aminek köszönhetően a korábbinál látványosabb, jobb élményt nyújtó felület várja a diákokat, akik sokkal gyorsabban intézhetik ügyeiket, például a tantárgyfelvételt, vizsgajelentkezést, az órarend összeállítást vagy az ösztöndíjjal kapcsolatos teendőket – ismertette a tárcavezető.

A rendszer a korábbinál nagyobb kapacitással bír, így a terheltebb időszakokban – például vizsgajelentkezés idején – is fennakadás, „kifagyás” nélkül működik.

Új rendszer várja a diákokat - közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A felsőoktatási intézmények több mint fele az elmúlt fél évben már áttért a megújult, hallgatóbarát rendszerre – hangsúlyozta a miniszter, aki arra kérte a többi egyetemet is, hogy mielőbb álljanak át az új felületre.

Hankó Balázs beszélt arról is, hogy az elmúlt három évben „hozzáférési fordulat” valósult meg a felsőoktatásban, ami kollégium fejlesztéseket is szükségessé tesz.

A fiatalok lakhatási feltételeinek javítása a kormány kiemelt feladata – jelentette ki. Rámutatott: a fix 3 százalékos kamatozású otthonteremtési támogatás „óriási, a rendszerváltoztatást követő legnagyobb előrelépést” biztosít a fiatalok otthonhoz jutása terén.

Elmondta továbbá, hogy a felsőoktatásban a kollégiumok fejlesztése is folyamatos, ennek legfőbb budapesti programja a Diákváros program lesz, amely 12-16 ezer férőhelyet hoz létre. A miniszter megjegyezte, hogy jelenleg országosan 46 ezer kollégiumi hely van, ahol összesen 41 ezer diák lakik.

Kapcsolódó cikk Ezekkel a diplomákkal lehet jól fizető állásokat szerezni Melyek a legjobban fizető pozíciók?

Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt évek során összesen 150 milliárd forint értékben összesen ötven PPP-konstrukcióban lévő kollégiumot vásárolt ki az állam, és adta az egyetemeknek.

Kitért arra is, hogy a HÖOK javaslatára 2025-ben elindították a Kollégisták központban elnevezésű programot, aminek keretében 300 millió keretösszegre pályázhatnak az intézmények. A pénzt „mindennapi komfortérzetet javító eszközök” beszerzésére lehet felhasználni, például hűtő, fagyasztó, mosógép vagy konyhafelszerelések beszerzésére – sorolta. Pályázni augusztus 31-ig lehet – közölte.

Albérlet vs. kollégium

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke elmondta: a kollégiumi helyek ára havonta 9 és 17 ezer forint között mozog, míg egy albérlet díja 200 ezer forint feletti, ezért „nem kell hangsúlyozni, milyen jelentősége van egy egyetemistának, ha kollégiumban lakhat.”

Úgy folytatta: nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít, mivel a lakhatási körülmények alapvetően befolyásolják az esélyegyenlőséget, a tanulmányi eredményeket is. A HÖOK számára kiemelt jelentőségű a kollégiumok fejlesztése – rögzítette az elnök, aki köszönetet mondott a minisztériumnak a javaslataik elfogadásáért és az együttműködésért.

Varga-Bajusz Veronika a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a gólyatábor-szezon indulása kapcsán kiemelte: az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy néhol „plusz odafigyelésre van szükség” a táborok biztonságos és sikeres megszervezéséhez. Elmondta: ennek érdekében a HÖOK-kal együttműködve etikai kódexet alakítottak ki, amit folyamatosan aktualizálnak, ezen kívül workshopokat, előadásokat tartottak a szervezők számára.

(MTI)