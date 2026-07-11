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Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, de figyelni kell arra, hogy ezt a kincstár is tudja

mfor.hu

A rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni.

Az iskolakezdési támogatás jár az egyszülős családoknak is, ám a Magyar Államkincstár (MÁK) csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra - hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Kátai-Németh Vilmos közlése szerint ezt online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán is be lehet jelenteni. Ehhez egy változásbejelentési kérelmet kell benyújtani, és igazolni kell az egyedülállóságot, például jogerős válási végzéssel, halotti anyakönyvi kivonattal vagy – ha külön élnek és nincs élettárs – a szükséges nyilatkozattal – jelezte a miniszter.

Korábban a Pénzügyminisztérium azt közölte, hogy a 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után; az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a Dobbantó Programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők.

A rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni – közölte a PM.

(MTI) 

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