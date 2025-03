Az Európa Bizottság szerint Magyarországon 40 százalékos tanárhiány van

A BME az első magyarországi egyetem, amely már nem is alapítványi formában szerveztek újjá.

Kapcsolódó cikk Hivatalos: itt az első céges modellváltó egyetem A BME az első magyarországi egyetem, amely már nem is alapítványi formában szerveztek újjá.

Március 10-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár -ötödik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre.

Kapcsolódó cikk Gimnazisták figyelem, újra indul a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! Március 10-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár -ötödik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre.

A vizsgálat főleg arra tér ki, hogy a matematika terén gyengén teljesítők aránya magas, különösen is a hátrányos helyzetű diákok körében, ami egyértelműen korlátozza Magyarország versenyképességét és innovációs lehetőségeit. TÍz diákból három gyengén teljesít matematikából, minden negyedik gyerek pedig szövegértésből.

A közoktatás helyezte továbbra is elkeserítő Fotó: Depositphotos

A felmérés mind a 27 tagállamot vizsgálja, így Magyarországot is, idén a következő szempontok mentén:

Az Oktatási és Képzési Figyelő, amely az Európai Bizottság hivatalos, évente megjelenő elemzése, megvizsgálta Magyarország 2024-es nevelési és oktatási helyzetét. Most sem festettek túl rózsás képet hazánkról.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!