Az összes pedagógus felmondott az ELTE Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirányon

Ez derült ki a szakemberek Facebook-bejegyzéséből. Azt írják, hogy nemcsak az intézmény felől, hanem több irányból érkező, erős nyomás ütközőpontjába kerültek, ami extrém túlterhelődéshez, kollégák elvesztéséhez, csapatuk szétmorzsolódásához vezetett – szúrta ki a posztot a Telex.

Szerintük megváltoztak a hallgatói igények, az ELTE pedig nem képes biztosítani az oktatás színvonalát.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre többen szeretnének az autizmusspektrum pedagógiájáról tanulni, a jelenlegi feltételek mellett azonban a hallgatói létszám növelése egyértelműen a minőség rovására megy – jelentették ki az oktatók.

Az ügyben az ELTE BGGYK is közleményt adott ki. Azt írták, hogy a kar iránt fokozatosan növekszik az érdeklődés: „az átrendeződés olyan mértéket ért el idén, hogy a hallgatók más szakirányra átterelésével már nem rendezhető megnyugtatóan a helyzet úgy, ahogy a korábbi években”.

Elég nagy a baj

A két érintett szakterülettel folytatott egyeztetéseket követően mindkét szakirányon megemeljük a hallgatói létszámokat, és lépéseket teszünk az oktatói kapacitások rendezésére. Ennek részeként elsősorban a szakirányokon betöltetlen álláshelyekre keresünk szakembereket, másodsorban pótoljuk a kilépő munkatársakat, továbbá a következő szakirányválasztástól kezdődően felmenő rendszerben, átmenetileg szüneteltetjük az ASP–PSZ szakiránypár választásának lehetőségét a hallgatók felé – közölte a kar.

A pszichopedagógia-szakirányon új oktatók szeptemberi belépésével és további óraadókkal tervezik erősíteni oktatói csapatot.