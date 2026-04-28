Az összes pedagógus felmondott az ELTE Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirányon

2026 augusztus végével felmondott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány összes oktatója.

Ez derült ki a szakemberek Facebook-bejegyzéséből. Azt írják, hogy nemcsak az intézmény felől, hanem több irányból érkező, erős nyomás ütközőpontjába kerültek, ami extrém túlterhelődéshez, kollégák elvesztéséhez, csapatuk szétmorzsolódásához vezetett – szúrta ki a posztot a Telex.

Szerintük megváltoztak a hallgatói igények, az ELTE pedig nem képes biztosítani az oktatás színvonalát.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre többen szeretnének az autizmusspektrum pedagógiájáról tanulni, a jelenlegi feltételek mellett azonban a hallgatói létszám növelése egyértelműen a minőség rovására megy – jelentették ki az oktatók.

Az ügyben az ELTE BGGYK is közleményt adott ki. Azt írták, hogy a kar iránt fokozatosan növekszik az érdeklődés: „az átrendeződés olyan mértéket ért el idén, hogy a hallgatók más szakirányra átterelésével már nem rendezhető megnyugtatóan a helyzet úgy, ahogy a korábbi években”.

Elég nagy a baj
A két érintett szakterülettel folytatott egyeztetéseket követően mindkét szakirányon megemeljük a hallgatói létszámokat, és lépéseket teszünk az oktatói kapacitások rendezésére. Ennek részeként elsősorban a szakirányokon betöltetlen álláshelyekre keresünk szakembereket, másodsorban pótoljuk a kilépő munkatársakat, továbbá a következő szakirányválasztástól kezdődően felmenő rendszerben, átmenetileg szüneteltetjük az ASP–PSZ szakiránypár választásának lehetőségét a hallgatók felé – közölte a kar.

A pszichopedagógia-szakirányon új oktatók szeptemberi belépésével és további óraadókkal tervezik erősíteni oktatói csapatot.

Lannert Judit oktatáskutató Magyar Péterrel beszélget

Meglepetés: nem az vezetheti az oktatási minisztériumot, akiről korábban beszéltek

Lannert Juditot kérte fel Magyar Péter az alakuló gyermek- és oktatásügyi minisztérium vezetésére.

Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

Ők a döntősök a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

A több száz benevezett csapatból a verseny végére 20 maradt állva: kialakult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjének mezőnye. Május 13-án kiderül, ki viheti el a pálmát és az értékes nyereményeket.

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

Sulyok Tamás aláírta: Trócsányi László rektori székét bebetonozták

2032-ig hivatalban maradhat.

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Kiderült, ki lesz Magyar Péter oktatási minisztere?

Állítólag már el is fogadta a felkérést.

Megszünteti Magyar Péter kormánya a Klebelsberg Központot?

A Tisza kormány oktatási programjának egyik radikális pontja a Klebelsberg Központ felszámolása, ezért azt kérdeztük az intézménytől, hogyan látják az új iskolai tanévben betöltött szerepüket. 

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

Kiderült, mennyivel kereshetnek többet a diplomások Magyarországon

A Varsovia Egyetem kutatása szerint hamar megtérülhet a tanulásba fektetett összeg a munkaerőpiacon. Magyarországon az érettségizettek átlagkeresetéhez képest havi szinten egy alapdiploma (BA/BSc) átlagosan 200 000 forintos (40 százalékos), egy mesterdiploma (MA/MSc) 450 000 forintos (mintegy 97 százalékos) kereseti előnyt jelenthet.

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

Hat csapat már biztosan ott lesz a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyének döntőjében

A Privátbankár.hu pénzügyi tudatossági versenye újabb szakaszába lépett: a második forduló első versenynapja után kihirdették az országos döntő első résztvevőit.

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Négy autóbuszt vásárolnak.

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Nem rendezik meg a március 30-ra, hétfőre tervezett, köznevelésben dolgozók sztrájkját – jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogellenesnek tartja, csütörtöki levelében pedig bejelentette, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul. Maruzsa úgy indokolt, hogy a vonatkozó törvény alapján a sztrájkot annak kezdete előtt legalább 5 munkanappal hamarabb be kellett volna jelenteni.

Melyik gimnazista csapat ért a legjobban a pénzhez? Hamarosan kiderül!

Tizenkettedszer is elrajtolt a Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. A második online fordulóban már szóbeli feladatok is várnak a gimnazista csapatokra.

