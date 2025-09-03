Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

Beintettek Pintér Sándorék, marad minden a régiben

A Belügyminisztérium sem a Nemzeti alaptanterven (NAT), sem a kompetenciamérésen nem tervez változtatni.

A Pedagógusok Szakszervezetének hétfői tájékoztatóján hangzott el, hogy a törvények szerint ötévente kötelező lenne a NAT tartalmának felülvizsgálata, vagyis a 2020-ban bevezetett tanterv alapján ennek idén kellene megtörténnie. A PSZ elnöke, Totyik Tamás szerint például változtatni kellene a diákok óraszámain, amelyek az egyik legmagasabbak az Európai Unióban. A szakszervezet ugyanakkor nem tudott arról, hogy ez megtörtént volna.

A Népszava érdeklődésére a Belügyminisztérium (BM) azt állította, hogy nincs olyan előírás a jogrendszerben, ami alapján nekik felül kellene vizsgálni a tantervet.

Arra a kérdésre pedig, hogy tervezi-e a BM a 2026-os kompetenciamérések eredményeit osztályzatokká alakítani – miután tervben volt egy ilyen szabályozás, ahol aztán ezeket az érdemjegyeket a középiskolai felvételinél is beszámították volna, viszont mivel a szülők többsége elutasította ezt, végül levették a napirendről –, a minisztérium elmondta, hogy továbbra sem történt változás, de az iskolák saját hatáskörben dönthetnek róla, hogy a diákok motivációjának növelése érdekében tantárgyi osztályzatokká alakítják a kompetenciamérés eredményeit.

