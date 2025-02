Bukta a bizalmi szavazást a MOME rektora

Ahogy arra a cikk is emlékeztet, a tiltakozás múlt hét hétfőn indult, amikor 200 hallgató egyórás tapsolással akadályozta meg, hogy a rektor szóhoz jusson. A közvetlen előzmény az volt, hogy három tudásközpont élére nem nevezte ki a rektor a szenátus jelöltjeit, de a másik négy esetében pedig volt olyan vezető, akit a rektor kinevezett, annak ellenére, hogy a szenátus nem támogatta.

Élőlánccal és tükrökkel búcsúztatta volna a több tucat megjelent hallgató a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) leköszönő rektorát, Koós Pált, de ő a sorfal helyett, a liftet választotta távozási útvonalnak – számolt be a hvg.hu.

