Csúnyán elszabotálták Pintér Sándorék nagy tervét

A Qubit emlékeztet, hogy az oktatásügy idei nagy projektje volt a pedagógusokra és intézményvezetőkre vonatkozó éves szintű teljesítményértékelési rendszer (TÉR) bevezetése, az ötletet kezdettől fogva óriási felháborodás kísérte. Ahogy arról mi is írtunk korábbi cikkünkben, a belügyminisztériumi tervezet lényege, hogy a külső minősítés mellé elindítanának egy évente elvégzendő belső értékelési folyamatot is. Az új értékelési folyamatban 10 szempont alapján 70 pontot lehet kapni, amire a munkaközösség vezetői tesznek javaslatot, a pedagógusoktól emellett azt is elvárták, hogy versenyeztessenek, korrepetáljanak, vagy szervezzenek különprogramokat további 30 pontért.

Kapcsolódó cikk Státusztörvény: a teljesítmény lesz a fő mérce Rétvári Bence szerint Amelyik tanár jobban és többet foglalkozik a gyerekekkel, az jobb fizetést is fog kapni, mondta.

Az így elérhető 100 pont feletti végső pontszámról az intézményvezető döntött volna, és a legjobban teljesítő pedagógusok felső 25 százaléka jutalmul béremelést kapott volna. A cikk emlékeztet, felmerült egy olyan – később egyébként elvetett javaslat is –, amelynek alapján a legrosszabbul teljesítő pedagógusok bérét csökkentették volna.

Tesztelték

Bár az ötlet kezdettől fogva óriási ellenállást váltott ki, a kormány figyelmen kívül hagyta az érintettek tiltakozását, és megkezdte a rendszer tesztelését tavasszal, 35-40 meg nem nevezett köznevelési intézményben.

Az iskolaigazgatók beintettek a kormányzati tervnek. Fotó: Pexels

A Qubit kérdésére Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének (PDSZ) országos választmányának tagja így fogalmazott:

a minisztérium nagy titokban szervezte meg a minőségértékelés pilotját, nem lehet tudni, hogy hol és milyen iskolák vettek benne részt. Azóta nagy a hallgatás a minisztérium részéről, miután az igazgatók mindenkit közel a maximumra hoztak ki.

A PDSZ ügyvivője részletesen elmagyarázva mindezt elárulta, az történt, hogy bár az igazgatók különböző részpontokat adtak a tanároknak egy-egy területre, a végére mindenkinek egységesen a maximálisan elérhető 100-hoz közeli pontszám jött ki. Ennek alapján márpedig nem lehet a pedagógusokat az eredeti terveknek megfelelően felosztani és az elért pontszám alapján jutalmazni vagy büntetni őket. Így Nagy Erzsébet szerint

nem alakult ki a teljesítményértékelésben az a hihetetlenül bugyuta dolog, hogy a nevelőtestületet három részre osztanák.

A portál azon kérdésére, hogy mindez hogyan valósulhatott meg így, tudtak-e az igazgatók egymásról, az ügyvivő kijelentette, ezt nem tudja megmondani. Véleményét azért elárulta, mint mondta:

egy tantestületen belül nem szabad embereket egymással versenyeztetni, mert abból nem lesz egy összetartó pedagógusközösség. Az igazgatók ilyen módon akarták a saját közösségüket megvédeni és ezt a rendszert kilőni.

(Qubit)