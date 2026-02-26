3p
Oktatás Egyetemek Ösztöndíj Hankó Balázs

Diákok figyelem: minimum 50 százalékkal emelkedik az ösztöndíj

mfor.hu

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs elmondta: az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett pluszforrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – ismertette.

Ebben a félévben minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíj-emelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot - közölte Hankó Balázs.

Megjegyezte: vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak. Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez átlagosan 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot – mondta.

A miniszter kitért arra is, minden egyetem maga dönt arról, hogy milyen szempontok szerint történik az ösztöndíjemelés.

Hankó Balázs közölte: az ösztöndíjemelés második lépése az őszi félév során valósul majd meg.

A kollégiumfejlesztésekről szólva a miniszter arról beszélt: korábban vállalták, hogy egy 12-18 ezer férőhelyes Diákvárost hoznak létre Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központ közelében. Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is indul kollégiumfejlesztés. Győrben egy 100+300 férőhelyes valósul meg, a Debreceni Egyetemen ugyancsak elindul egy nagyjából 1600 férőhelyes fejlesztési program, a Neumann János Egyetem esetében pedig befejeződik a 600 férőhelyes kollégiumfejlesztés.

A cél az, hogy a jelenlegi 46 ezer kollégiumi férőhely minimum 50 százalékkal bővüljön 2030-ig - mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár közölte: a Diákvárosnak majdan helyet adó telkek majdnem teljes köre átkerült a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába. Jelenleg egy ingatlan esetében húzódik az eljárás.

Hozzátette, hamarosan meg kívánják jelentetni azt a pályázatot, amellyel megkeresik a befektetői partnert a fejlesztéshez.

Lukács Eszter, a győri Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy két nagy kollégiumfejlesztésbe kezdtek: az egyik egy több mint 1000 férőhelyes kollégium építése 500 méterre az egyetem főépületétől, a másik a mosonmagyaróvári karukhoz kapcsolódó, mintegy 270 férőhelyes fejlesztés.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Idén még több iskolahalasztási kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz

Bár a tankötelezettség hatéves kortól érvényes, évről évre több szülő kérvényezi, hogy még egy évet maradhasson gyermeke az óvoda védő szárnyai alatt. 2020-hoz képest tízezerrel több kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz. A Szülői Hang vezetője szerint ez azt bizonyítja, hogy egyre több a tájékozott szülő a témában.

Angliában iskolakezdéskor a gyerekek negyede nem szobatiszta

Brit pedagógusok körében végzett felmérés szerint 2025-ben az iskolaelőkészítő csoportokban az óvodás gyerekek körülbelül negyede nem volt szobatiszta. Magyarországon mindeközben többezer elsősnek kellett évet ismételnie. 

Befellegzett a tankerületi központoknak?

Felreppentek a hírek, hogy az áprilisi választások eredményétől függetlenül meg vannak számlálva a tankerületi központok napjai: ha a Tisza Párt alakít kormányt, akkor azért, ha pedig marad a jelenlegi hatalom, akkor önkormányzati reform ürügyén számolnák fel a jelenlegi rendszert.

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Üzleti feladataira koncentrálna Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója.

Nyelvtanulás a Krétával?

2026-ban is ingyenesen segíti a nyelvtanulást a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul. A lehetőség a szülőknek is rendelkezésre áll. A KRÉTA IFM élményalapú tanulási rendszere sokat segíthet abban, hogy a nehezebb időszakokon is átlendítse a nyelvtanulókat. Az alkalmazás játékos feladatai és életszerű beszédszimulációi révén a gyakorlás a napi rutin részévé válhat.

Mi történt? Idén az iskolák nem kaptak ajánlást a Klebelsberg Központtól a gimnáziumi felvételihez

A Klebelsberg Központ (KK) tavaly ajánlást adott ki a gimnáziumoknak, hogy kit vegyenek fel a felvételiken, talán ennek köszönhető, hogy egy év alatt több, mint 4 ezer fővel csökkent a gimnazisták száma. Ismét közeleg a központi írásbeli felvételi, ezért azt kérdeztük a Belügyminisztériumtól és a KK-tól, hogy idén is figyelembe kell-e venniük az ajánlást a gimnáziumoknak, amit sok szakértő azóta is diszkriminatívnak tart. A PDSZ is megszólal.

Nem sok ideje maradt már annak, aki nem akarja iskolába küldeni a gyerekét szeptemberben

Nem sok ideje maradt már annak, aki nem akarja iskolába küldeni a gyerekét szeptemberben

Január 19., éjfél a határidő.

Bombariadók, furcsa teljesítményértékelések, átszervezések – ezek történtek idén az oktatásban

Pedagógushiány, szigorítások és tiltakozások – dióhéjban az oktatásügy 2025-ben.

Így növelné a kormány a diplomások számát

Így növelné a kormány a diplomások számát

Ezt Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára jelentette be.

Nem kellett a magyar kormánynak az uniós pénz: saját zsebből dupla annyit költöttek

Nem kellett a magyar kormánynak az uniós pénz: saját zsebből dupla annyit költöttek

Mit nekünk az uniós milliárdok – a miniszter arra is büszke, hogy így nem kellett „genderkutatást” finanszírozni.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168