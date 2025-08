Dobrev Kláráék határozati javaslatot nyújtanak be a magyar diákok iskolakezdési támogatásáért

Kapcsolódó cikk Idén még a tavalyinál is több határon túli iskolást támogat a kormány a tanévkezdéskor (frissítve) Fókuszban a határon túli diákok.

Mint sajtóközleményükben írják: „a határon túli magyar diákoknak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást juttat az Orbán-kormány az idei tanév kezdetén. A Magyarországon élő családoknak viszont a 2008 óta nem emelkedő összegű családi pótlékkal szúrják ki a szemét: egy gyermek után mindössze 12 ezer 200 forint jár, a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek esetén pedig csak 23 ezer 300 forint! Sok szülőnek így még új iskolatáskát sincs pénze venni a gyereküknek, nemhogy tisztességes megélhetésre is maradjon.”

Ennek nyomán a Demokratikus Koalíció úgy döntött, hogy határozati javaslatot nyújt be, hogy ne csak a határon túli magyar diákok, hanem a Magyarországon élők is kaphassanak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

Kedd reggel írta meg lapunk, hogy idén még a tavalyinál is több határon túli iskolást támogat a kormány a tanévkezdéskor, fejenként ismét 100 ezer forinttal.

Cikkünk nyomán a DK határozati javaslatot nyújt be, hogy ne csak a határon túli magyar diákok, hanem a Magyarországon élők is kaphassanak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

