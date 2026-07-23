Döntött a miniszter: ő a Klebelsberg Központ új feje

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy „Sinka Edit kinevezése nem egyszerű vezetőváltás, hanem szemléletváltás a Klebelsberg Központ élén. A fenntartó működésében a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba.”

Mint írta, az új vezető célja, hogy rendszerszinten partneri viszony alakuljon ki az iskolákkal és a pedagógusokkal. Szakmai párbeszéd, a szabad véleménynyilvánítás és a kölcsönös bizalom kell, hogy a jövőben meghatározza a Klebelsberg Központ működését.

Kiemelte, Sinka Edit tanári végzettséggel több, mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetett kutatásokat, többek között az iskolafenntartásról, irányított EU-s forrásból megvalósuló fejlesztéseket, gyakorlata van programértékelésben. Az elmúlt hetekben az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg Központ átvilágítását.

A miniszter hozzátette, azt várja az újonnan kinevezett vezetőtől, hogy a Klebelsberg Központ mint minisztériumi háttérintézmény vezetőjeként segítse a gyerekközpontú és adatalapú működés megvalósulását a magyar iskolarendszerben.