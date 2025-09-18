Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Oktatás AI - Mesterséges intelligencia Oktatás Hankó Balázs Palkovics László

Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

mfor.hu

Már ebben a félévben is több ezer gyereket érint a változás.

Az Index írta meg, hogy idén ősszel 60 szakképző intézményben, köztük 3 külhoni intézményben indul el a tanrendbe épített MI-kurzus, több ezer diák részvételével. A cél pedig  Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint az, hogy februártól az összes  szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust.

De a távlati célok ennél is ambíciózusabbak:

„Azt javasoltuk a kormánynak, hogy a szakképzést követően az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is vezessék be ezt a tananyagot. Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezden”

- mondta el Palkovics László,  mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

Egyelőre hatvan oktató kapott felkészítést a tantárgyból, de természetesen a teljes állami oktatási rendszerben ennél jóval több hozzáértő pedagógusra lenne szükség egy új tantárgy oktatásához.

