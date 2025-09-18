Döntött a minisztérium: új tantárgy kerül az órarendekbe

Az Index írta meg, hogy idén ősszel 60 szakképző intézményben, köztük 3 külhoni intézményben indul el a tanrendbe épített MI-kurzus, több ezer diák részvételével. A cél pedig Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint az, hogy februártól az összes szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust.

De a távlati célok ennél is ambíciózusabbak:

„Azt javasoltuk a kormánynak, hogy a szakképzést követően az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában is vezessék be ezt a tananyagot. Ahogy a világ halad előre, az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezden”

- mondta el Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos.

Egyelőre hatvan oktató kapott felkészítést a tantárgyból, de természetesen a teljes állami oktatási rendszerben ennél jóval több hozzáértő pedagógusra lenne szükség egy új tantárgy oktatásához.