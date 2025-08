Drámaian visszaesett a pótfelvételizhető állami férőhelyek száma

Bár a fentieknél kisebb mértékben, de emelkedett az ösztöndíjas helyek száma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Gábor Dénes Egyetemen, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen, a Neumann János Egyetemen, a Nyíregyházi Egyetemen, a Pünkösdi Teológiai Főiskolában, a Széchenyi István Egyetemen, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetemen is.

Száz-száz helyet kapott az államtudományi, valamint a műszaki képzési terület, és ugyanennyit az egyetem ősztől újonnan induló pedagógusképzése. A rendes felvételi eljárásban az NKE osztatlan tanárképzéseire egyébként első helyen 82-en jelentkeztek, történelem–földrajz szakra például már 267 ponttal be lehetett jutni.

Sok öröm és üröm vegyül a Pontváró Party-ba 2025-ben is Fotó: MTI

A pótfelvételin leginkább önköltséges képzéseket indítanak, ám akadnak állami ösztöndíjas szakok is – utóbbiak leginkább hittudományi és informatikai területen, de ilyen pedagógusképzések is indulnak ősztől. Bölcsész-, gazdasági vagy jogi képzést állami ösztöndíjas formában egyet sem talált az oktatási portál.

Csütörtök éjfélkor jár le a felsőoktatási pótfelvételi határideje, ennek keretében jelentkezhetnek főiskolára, egyetemre azok a diákok, akiket eddig sehová sem vettek fel, vagy nem jelöltek meg egy iskolát sem. A pótfelvételin tavalyhoz képest 36 százalékkal, 3128-cal csökkent az állami ösztöndíjas képzések száma, van olyan intézmény is, ahol kereken ezer férőhellyel kevesebb állami ösztöndíjas helyet hirdettek meg – írja az Eduline .

