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Durva pörgésbe kezdtek a pedagógus álláshirdetések a nyári szünidő közepén

Kormos Olga
Kormos Olga

Miközben javában dübörög a nyári szünet, beindult a pörgés a pedagógusokat kereső álláshirdetési portálokon, és a pedagógusok is nagyobb fokozatba kapcsoltak, egyre aktívabban keresik az új munkahelyüket.

Bár a kormányváltással végre lett új, önálló Oktatási Minisztériuma Magyarországnak, ezzel sajnos még nem szűnt meg a pedagógushiány. A pedagógus szakszervezetek szerint továbbra is 16 ezerre tehető a hiányzó pedagógusok száma a magyar közoktatásban, ám a KSH oktatási statisztikái szerint a 2025/2026-os tanévben a betöltetlen álláshelyek száma az oktatási szektorban ennek a fele, közel 6800 és 7600 között mozgott éves átlagban.

Ám Lannert Judit oktatási miniszter kutatóként korábban többször is rámutatott arra, hogy a hivatalos KSH-adatok (üres álláshelyek) csalókák. Véleménye szerint a magyar iskolákból valójában több tízezer pedagógus hiányzik, de a statisztikák ezt elfedik, mivel a meglévő, idősödő állományt végletekig túlterhelik helyettesítésekkel, vagy nem szakos tanárokkal oldják meg az órákat

A miniszter szerint a pedagógushiány hátterében nem csupán létszámproblémák, hanem súlyos szerkezeti és hatékonysági hibák állnak. Miniszterjelölti beszédében arról is beszélt, hogy azonnali kríziskezelésbe fognak, rehabilitálni fogják az elbocsátott pedagógusokat, átvilágítják az Oktatási Hivatalt, és átalakítják a Klebelsberg Központot, illetve visszaállítják az intézményi autonómiát.

Lannert Judit kinevezése óta már meg is történt az első fontos lépés, nevezetesen a pedagógusok sok kárt okozó teljesítményértékelési rendszerének eltörlése. A miniszter kiemelte, hogy nemcsak a bérezés, hanem a rossz munkakörülmények és a túlmunkák is elriasztják a pályától a fiatalokat. Szerinte a túlzott adminisztratív terhek megszüntetése a tanárutánpótlás kulcsa, erre is szükség van ahhoz, hogy a tanári munkahelyek és maga a pálya újra vonzóvá, megbecsültté váljon.

Több pedagógust keresnek, és több pedagógus keres is állást
Több pedagógust keresnek, és több pedagógus keres is állást
Fotó: DepositPhotos.com

Tehát ebben a reményekkel és várakozással teli nyári szünidőben ismét sok oktatási és gyermeknevelési intézmény keresi új dolgozóit, és igen sokan hirdetnek egyénileg is új munkaadó reményében.

A www.kozszolgallas.ksz.gov.hu-n a cikk írásának pillanatában, július 14én nem kevesebb, mint 1388 tanári állásra keresnek kollégákat. Tavaly ilyenkor 200-zal kevesebb tanárt kerestek a portálon. Emellett 817 tanítót is keresnek, – egy éve ilyenkor csak 533 szakembernek kínáltak szakmai lehetőséget.

A hirdetésekből az látszódik, hogy a legkeresettebb szak továbbra is a matematika. Emellett az angol nyelvet, a magyar nyelv és irodalmat, a testnevelést, valamint a digitális kultúrát oktató pedagógusok iránt is kiemelkedő a kereslet.

A profession.hu-n a pedagógus kulcsszóra jelenleg összesen 403 álláshirdetés jön fel – tavaly ugyanebben az időszakban, az évzáró után nem sokkal csak 109 hirdetésben keresték a szakembereket, azaz szinte megnégyszereződött az igény. A tanár kulcsszóra 406, a tanító kulcsszóra jelenleg 335 találat jön fel.

pedagógusállások Facebook-oldalán sem állt meg az élet, sőt igencsak felpörgött, mióta két hónapra kicsengettek. Itt nem csak a munkaadók, hanem a munkakeresők is egyaránt hirdetnek. Június 19-én volt a tanévzáró, az első tanításmentes nap pedig június 22-én, és egy hét pihenés után, június 30-tól nagy erővel be is indultak a hirdetések.

Az oktatási intézmények azóta hatvannál több ajánlatot is feltettek, míg a pedagógusok még ennél is jóval aktívabbak, közel nyolcvanan hirdetik magukat június vége óta és keresik az új munkahelyüket 2026 szeptemberétől.

Az álláskereső pedagógusoknak Facebook-oldalon ugyanez a helyzet: mindkét oldal képviselői keresik az új munkatársakat és új munkalehetőségeket. Csak az elmúlt 24 órában 38 hirdetés került fel az oldalra.

De a jooble.org-n is 132 állásajánlatból válogathatnak a pedagógusok (tavaly csak kicsivel kevesebb, 117 munkavállalót kerestek), és itt a németországi gyermekfelügyelőtől kezdve a nevelőotthoni felügyelőig széles a skála, milyen területen van szükség oktatási szakemberre.

Az indeed.com-on ahogy tavaly, idén is több, mint 100 ajánlat közül választhatnak a pedagógusok.

Az egyhaziallasportal.hu-n jelenleg 69 tanárt (tavaly 54) és 19 tanítót (tavaly 21) keresnek a nyári szünet kellős közepén.

A neteducatio.hu profilja ugyan nem álláshirdetésekről szól, – hanem oktatási csomagokat kínálnak –, ettől függetlenül 40 ajánlatot találni a jazzdobtanártól kezdve a gyógypedagógiai asszisztensig.

Az allasod.hu-n 133 tanári állás kínálja magát, amiből 105 új, tehát az utóbbi pár napban kerültek fel. A tanítói pozíciónál is hasonló a helyzet: 88 helyre keresnek erre az állásra dolgozókat, amiből 62 az új hirdetés. A 23 óvódapedagógusi állásból pedig 20 vadonatúj ajánlat látható.

A számok folyamatosan változnak

Ez tehát egy pillanatkép, amely napról napra változik, de a számokból az derül ki, hogy jóval nagyobb az aktivitás, mint tavaly volt ugyanebben az időszakban. Nincs kizárva, hogy az új kormány bíztató tervei is közrejátszanak abban, hogy több ajánlatból válogathatnak az érintettek, az intézmények pedig szintén nagyobb merítésből dolgozhatnak.

Az előző kormány sokáig azt kommunikálta, hogy elenyésző a pedagógushiány, ám tavaly előkerült a Századvég, nem nyilvánoságra szánt dokumentuma, amelyből az derült ki, hogy az Orbán-kormány is tisztában lehetett a valósággal, ám kifelé mást kommunikáltak.

Bár a Felvi.hu adatai alapja szerint az utóbbi években emelkedett a pedagógusképzésre jelentkezők és felvettek száma, a szakértők szerint a lemorzsolódás még mindig magas. A megemelt bérek ellenére a pályakezdők jelentős része nem lép be a köznevelési rendszerbe, vagy néhány éven belül elhagyja azt.

Lannert Judit a pedagógushiánnyal kapcsolatban egyébként azt is hangsúlyozta, a cél nem az, hogy „bárki taníthasson”, hanem az, hogy a tanári pálya presztízsének visszaadásával minőségi és motivált utánpótlás biztosítsa a magyar iskolák jövőjét.

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