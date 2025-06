Egy nap alatt összegyűlt a kirúgott tanárok ötmilliós perköltség

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék tavaly novemberi ítéletét, amely a legtöbb pontban a Kölcsey Ferenc gimnázium polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárainak – Molnár Barbarának, Ocskó Emesének, Palya Tamásnak, Sallai Katalinnak és Törley Katalinnak – adott igazat a Belső-Pesti Tankerület ellen. Az ítélet értelmében nemhogy kártérítést nem kapnak, de még a perköltséget is nekik kellene kifizetniük.

Azt írják, a mozgalom egy igazságos, modern, egyenlő esélyeket biztosító oktatásért küzd. „A Tanítanék mindazokat képviseli, akik ilyen változást szeretnének az oktatásban, ezért nyitott a közös gondolkodásra és minden olyan együttműködésre a TISZA Párttal is, amely az oktatás ügyét előreviszi.”

A Tisza is felajánlotta a segítséget.

