Nem megy a matek a magyar diákoknak

Az eredmények a 2022-es méréshez képest is gyengébbek lettek.

Matematikából minden évfolyamon, szövegértésből egy kivételével ugyancsak minden évfolyamon alacsonyabb pontokat értek el a diákok a 2024-es kompetenciamérésen az egy évvel korábbinál, idézi az Oktatási Hivatal (OH) adatközlését a Népszava.

És szövegértésből is egyre gyengébbek.

