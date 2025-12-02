2p
Elbocsátások a Corvinus Egyetemen

Elbocsátották az felsőoktatási intézmény nyelvtanárainak egy részét.

Elbocsátották a Corvinus Egyetem idegennyelv-tanárainak egy részét, az angol, német és magyar nyelvű képzések kivételével átalakul a nyelvoktatás – értesült a HVG.

Az intézmény a lapo megkeresésére azt írta, hogy „az Idegen Nyelvi Oktatási és Kutatási Központja a 2025–26-os tanév tavaszi félévétől erőforrásait az angol és német nyelvi képzésre, valamint a magyar mint idegen nyelv oktatására koncentrálja”.

Mint írták, az egyéb nyelvi képzéseket csupán a hallgatók 7 százaléka veszi igénybe jelenleg, többségében alapszinten. Ezek oktatásához eddig saját munkavállalókat alkalmaztak, a jövőben azonban „a Corvinus új képzési formát épít ki külső szolgáltatókkal, nagykövetségekkel, kulturális intézetekkel és más egyetemekkel kötendő megállapodások révén”. 

Az egyetem sajtóosztálya megjegyezte, a portugálnyelv-oktatás már ettől a félévtől ilyen modellben működik.

Az ilyen leépítéseket általában nyáron szokták megtenni
Idén a szorgalmi időszak már lezárult, zajlik a vizsgaidőszak, így a többi nyelv esetében a változtatás már csak a következő félévet érinti. A Corvinus honlapján elérhető információk szerint a legtöbb szakon az idegen nyelv választható tárgyként vehető fel, egyes képzéseken kötelező az angol nyelv – ennek az oktatását nem is érinti a mostani intézkedés. A mesterszakos, illetve PhD-s hallgatók térítés ellenében vehetnek részt a nyelvórákon, ezek díja óratípustól függően nagyjából 50-60 ezer forint.

Az egyetemen összesen tíz nyelvet oktatnak:

  • angol
  • arab
  • francia
  • kínai
  • magyar mint idegen nyelv
  • német
  • olasz
  • orosz
  • portugál
  • spanyol

A lap rákérdezett arra is, pontosan hány oktatót érint a leépítés, erre azonban nem kaptak választ. Honlapjukon összesen nyolc oktató szerepel az arab, francia, kínai, olasz, orosz és spanyol nyelveknél (az átszervezéssel nem érintett angol, német, magyar és portugál nyelveket nem számolva).

A döntés hátterében minden bizonnyal költségoptimalizálás állhat, két hete az intézetigazgatók is kaptak levelet, amelyben azt kérdezték tőlük, hogyan lehetne spórolni, kik a nélkülözhető alkalmazottak. Az ilyen jellegű döntéseket egyébként jellemzően nem tanév közben szokták meghozni, hanem a nyári szünetben, idén is volt kisebb leépítés.

