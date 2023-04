Eldőlt a dobogós helyek sorsa a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákversenyen

Több mint ezer, az ország minden részéből összesereglett gimnáziumi diák egy hónapon át mérte össze a tudását a Privátbankár.hu Kft. versenyén. A vetélkedő – mely szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos egyetemi tanár, közgazdász, volt jegybankelnök, fővédnöke pedig Balogh László, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára – programját a szervezők a támogatókkal együtt kifejezetten edukációs céllal állították össze, azt szem előtt tartva, hogy a diákok gyakorlati tudásra tegyenek szert, játékos módon.

A diákok három fordulóban küzdöttek meg egymással. Az online formában megrendezett selejtezőkből, majd a budapesti és megyei középdöntőkből továbbjutott húsz csapat április 27-én a Budapesti Gazdasági Egyetem Markó utcai épületében vívott szellemi párbajt, két fordulóban, ahol a megjelent diákokat Dr. Csillag Sára, a BGE akadémiai fejlesztési rektorhelyettese köszöntötte.

A négyes döntő végeredménye:

1. SENza SEnSo - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Csapattagok: Biró Júlia, Braun Lea Johanna, Németh Ajsa, Nyikos András

Felkészítő tanár: Biró Anna

2. Mézik - Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, Kőszeg

Csapattagok: Páli Ádám, Riegler Csenge, Szafián Réka, Szabó Attila

Felkészítő tanár: Kiss Zoltán

3. Zsiffinek - Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Csapattagok: Jeney Zalán, Jeney Lőrinc, Banai Gergely, Személyi Sebestyén

Felkészítő tanár: Dr. Kőrösiné Dr. Molnár Andrea

4. Szárazföldi hal - Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

Csapattagok: Lévay Bence, Visontai Viktor, Puskás Péter, Juhos Bálint

Felkészítő tanár: Nagy Viktória

Az első helyezett SENza SEnSo csapata

Számos értékes díjat ajánlottak fel a verseny támogatói – ezek összértéke megközelíti a kétmillió forintot. A végeredmény és a nyeremények teljes listája a verseny weboldalán, a diakforum.hu-n olvasható.

A szakmai partnerek képviselői a döntőt követően megosztották a gondolataikat.

Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára kiemelte: „a pénzügyi tudatosság fontos, egyéni szinten kezdődik, ami a nemzetgazdaság szintjén összeadódik, és erősebbé teszi a gazdaságot. Bár a jó gyakorlatok miatt az országot a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) évről-évre kiemeli, a tranzakciós készpénzhasználat aránya nagyon magas a magyarok körében, amin változtatni szükséges”.

Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államtitkára

„Az Erste kötelességének tekinti, hogy aktívan részt vállaljon a pénzügyi ismeretek oktatásában, ezért is támogatjuk már negyedik éve a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! – pénzügyi vetélkedőt. Azt valljuk, hogy a pénzügyi oktatás jelenti az alapot pénzügyi egészségünk megőrzéséhez – ez következik a bank több mint 200 éves alapelveiből is. Azok a diákok, akik részt vettek a versenyben, mind győztesek, hiszen máris sokat tettek a pénzügyi egészségükért, bővítették tudásukat, a gyakorlatban hasznosítható ismeretekkel gazdagodtak” – mondta Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója.

Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója

Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy "a CIB Bank hosszú évek óta rendszeresen maga is indít pénzügyi edukációs programokat a fiatalok számára. Célunk, hogy felelős pénzügyi intézményként, saját programjaink mellett lehetőségeinkhez mérten, támogassunk minden olyan, a fiatalabb generáció pénzügyi műveltségét növelő kezdeményezést, mint, amilyen ez a verseny is. Hisszük, hogy így nemcsak a fiatalokat segítjük tudatosabb pénzügyi döntések meghozatalában, hanem segíthetünk egy pénzügyileg tájékozottabb társadalom kialakításában is."

Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója

„Idén 10 éves a Babakötvény, és az első korosztály, aki életkezdési támogatásra volt jogosult, jövőre tölti be a 18. életévét. Az általuk addig vásárolt Babakötvényt akár egészen 2032-ig megtarthatják – és ilyen kamatozás mellett érdemes is megtartani –, így a Start-számlájuk nem jár le. Tehát ez is majd egy pénzügyileg tudatos döntést igényel ettől a korosztálytól, hogy hogyan fog gazdálkodni ezzel a megtakarítással: felhasználja, vagy továbbra is a kimagasló kamatozású Babakötvényben kamatoztatja azt” – hangsúlyozta Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke

„A verseny kiírásában található kérdések, Miből lesz lakásom? Miért foglalkozzak most a nyugdíjammal? Hol és hogyan kamatozik a megtakarított pénzem? Mibe érdemes befektetni? − valóban foglalkoztathatják a tudatos fiatalokat, azonban nem csak őket. Ezek a kérdések dolgozó felnőttek számára is relevánsak, részleteiben módosulva ugyan, de újra és újra előkerülnek az ember élete során. Mi a Diófa Alapkezelőnél már olyan kérdésekre is választ tudunk adni – a környezeti és fenntarthatósági szempontok figyelembevételével -, hogy miből lesz még egy lakásom vagy hogyan dolgozhat helyettem a saját vagyonom. Azzal, hogy ennyien érdeklődnek a pénzügyi tudatosság iránt, bebizonyosodott, hogy biztos alapokon nyugszik szakembereink utánpótlása” – mondta Mikesy Álmos, a Diófa Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mikesy Álmos, a Diófa Alapkezelő elnök-vezérigazgatója

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője szerint „jó látni, hogy minden évben újabb fiatalokat, újabb korosztályokat sikerül megmozgatni a pénzügyi tudatosság növelése érdekében. Reményeink szerint ebből a hazai biztosítók is tudnak majd profitálni, úgy a leendő ügyfelek, mint az ágazatot jobban megismerő lehetséges munkavállalók tekintetében”.