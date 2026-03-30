Elektromos iskolabuszokat vesz a Klebelsberg Központ

Az Autóipari Próbapálya Zala Kft., a Klebelsberg Központ és az Electrobus Europe Zrt. közötti együttműködés értelmében korszerű, zéró károsanyag-kibocsátással és alacsony zajterheléssel üzemelő elektromos IKARUS 120e típusú szólóbuszokat szerez be a KLIK a tankerületi fenntartású iskolákban tanuló gyermekek utaztatása érdekében.

Az együttműködési megállapodás hétfői székesfehérvári aláírásán Palkovics László, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy az E-iskolabusz pilot projekt keretében beszerzendő négy autóbusz külsőleg ugyanolyan, mint egy hagyományos, ám a biztonságuk emelt szintű, hiszen egészen más elvárásoknak kell megfelelniük.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy a Zala Zone a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.-től vette át az iskolabuszprojektet, így a járműveket a forgalomba helyezést megelőzően a zalai pályán le is tesztelik.