1p
Oktatás Egyetemek

Elképesztő, mi történt a felsőoktatásban

mfor.hu

Minden eddiginél többen adták be a jelentkezésüket a magyar egyetemekre és főiskolákra a pótfelvételi eljárás során.

A magyar felsőoktatás történetében soha nem látott mértékű érdeklődés övezte a 2025-ös pótfelvételi eljárást. A több mint 16 500 jelentkezővel együtt, a teljes felvételizői létszám rekordot döntött. Összesen 44 intézmény kínált helyeket, állami ösztöndíjas formában is, többek között a műszaki, orvosi, informatikai és pedagógiai területeken – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében.

A statisztikák szerint a jelentkezők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg, és sokan választottak egyházi fenntartású intézményt is.

Varga-Bajusz Veronika, az oktatásért felelős államtitkár kiemelte, hogy különösen örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka a nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú területet választott, mint például az informatika, a műszaki, az agrár- vagy a pedagógusképzés.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, így a sikeresen felvételizők szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Saját rokonát neveztette ki a Szegedi egyetem dékánja

Nem is volt pályázat.

Az egyetemisták régi vágyát teljesítette a kormány

Valamivel nagyon nem voltak elégedettek.

Mégsem tudják csendben elküldeni a tanárokat az iskolaigazgatók? 

Mégsem tudják csendben elküldeni a tanárokat az iskolaigazgatók? 

Nem lehet a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt megszűntetni a teljesítményértékelés eredménye miatt.

prof

Ezekkel a diplomákkal lehet jól fizető állásokat szerezni

Idén kiemelkedően magas pontszámokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemi szakokra, többek között a gazdálkodás, a jog, a pénzügy és a pszichológia vonzotta leginkább a diákokat. Eközben a meghirdetett állások és a felkínált fizetések tekintetében a mérnökök vannak a legjobb helyzetben a frissdiplomások között.

Dobrev Kláráék határozati javaslatot nyújtanak be a magyar diákok iskolakezdési támogatásáért

Cikkünk nyomán a DK határozati javaslatot nyújt be, hogy ne csak a határon túli magyar diákok, hanem a Magyarországon élők is kaphassanak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást.

Drámaian visszaesett a pótfelvételizhető állami férőhelyek száma

Mindeközben az Nemzeti Közszolgálati Egyetemre többen mehetnek, mint tavaly.

Idén még a tavalyinál is több határon túli iskolást támogat a kormány a tanévkezdéskor (frissítve)

Rekordszámú iskolakezdési támogatást oszt szét idén a magyar kormány a határon túli iskolások tanévkezdéséhez. Miközben a magyar állam az elmúlt években ötszörösére emelte a határon túli gyerekek beiskolázási támogatásának összegét, az itt élő magyar családoknak nem jár külön iskolakezdési támogatás, csupán a 2008 óta változatlan családi pótlék augusztusi és szeptemberi összegét kapják meg egyben.

Pert nyertek az elbocsátott tanárok

Pert nyertek az elbocsátott tanárok

A TASZ képviselte őket.

Matematikából, angolból és németből okosabbak lettek a magyar fiatalok?

Matematikából, angolból és németből okosabbak lettek a magyar fiatalok?

Ez is kiolvasható az idei érettségi adataiból. 

Itt böngészheti az idei felvételi ponthatárokat

Itt böngészheti az idei felvételi ponthatárokat

Ime a 2025-ös ponthatárok!

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168