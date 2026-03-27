Elmarad a köznevelésben dolgozók sztrájkja Magyarországon, mert Maruzsa Zoltán jogellenesnek tartotta azt

Nem rendezik meg a március 30-ra, hétfőre tervezett, köznevelésben dolgozók sztrájkját – jelentette be a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt ugyanis Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár jogellenesnek tartja, csütörtöki levelében pedig bejelentette, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul. Maruzsa úgy indokolt, hogy a vonatkozó törvény alapján a sztrájkot annak kezdete előtt legalább 5 munkanappal hamarabb be kellett volna jelenteni.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) bejelentette, hogy a NOKS (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő szakemberek)- és egyéb munkakörökben dolgozók sztrájkját a kormány megtámadta, ezért elmarad a jövő hét hétfőre tervezett munkabeszüntetés.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közösségi oldalán azt írja, hogy „nem értünk egyet a kormány, és ezen belül Maruzsa Zoltán államtitkár jogi álláspontjával, amelyet levelében ismertetett, és amelyben azt is közölte, hogy a Belügyminisztérium bírósághoz fordul.”

Így folytatják: „már egy rövid, kétórás figyelmeztető sztrájk lehetősége is láthatóan félelmet váltott ki a kormányban, ami világosan mutatja: a munkavállalók összefogása valódi súllyal bír, és a kormány minden eszközzel próbálja azt megakadályozni, ugyanakkor nyilvánosan is elismerte a követelések jogosságát. Ez jól jelzi, hogy a munkavállalók fellépése képes érdemi változást előidézni.”

A PDSZ korábban örvendetesnek nevezte, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón elismerte: a követelések jogosak, a bérek rendkívül alacsonyak, és ezeket emelni kell. A szakszervezet korábban arról írt, hogy a PDSZ tárgyalódelegációja konkrét javaslatokkal fog előállni arra vonatkozóan, hogy a költségvetésből honnan kerülhetnek elő azok a források, amelyek biztosítanák a köznevelésben dolgozó 67 ezer munkavállaló bérének rendezését.

Közelebb kerülhet a sztrájk a választásokhoz

A PDSZ országos választmánya most mérlegeli a sztrájk időpontjának módosítását, annak érdekében, hogy a jogi vitát és a sztrájkban résztvevők egzisztenciájának fenyegetettségét elkerüljék. Ez ugyanakkor azt is jelentheti, hogy a munkabeszüntetés egyre közelebb kerül a választásokhoz, „amiről nem mi tehetünk, hanem az, aki a hétfői sztrájkot megtámadta. Fontos tudni, hogy a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörökben és egyéb munkakörökben dolgozó kollégák jelentős része a szünet alatt is munkában lesz, szabadságuk kevés, az óvodákban pedig nincs szünet.”

Hangsúlyozzák: a sztrájk nem politikai kampányeszköz, hanem a munkavállalók törvényben biztosított alapjoga, amelynek célja a munkakörülmények, az ágazatban dolgozók, ezáltal a közoktatás helyzetének javítása.

A PDSZ a továbbiakban az érdemi egyeztetések folytatását követeli. „El kell érnünk, hogy a mindenkori kormányok figyelme a valódi problémák megoldására irányuljon végre. Ilyen sürgősen megoldandó probléma a közoktatásban dolgozó, nem pedagógus-végzettséggel rendelkezők bérhelyzetének és a köznevelési dolgozók rendkívül hátrányos szabadságának megoldása” – zárják soraikat.

Hamarosan nyoma sem marad a Fudan titokzatos lobbicégének

Diákok figyelem: minimum 50 százalékkal emelkedik az ösztöndíj

Távozik a bankvezér a pécsi egyetem kuratóriumának éléről

Nem sok ideje maradt már annak, aki nem akarja iskolába küldeni a gyerekét szeptemberben

