Először beszélt terveiről egy interjúban az oktatási miniszter

A 25 év alatti fiatalokból álló Balzacnak adta első miniszteri interjúját Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki többek között arról beszélt, hogy a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolákban – szemlézte a beszélgetést a Telex.
„Magasabb szintről indulnak, mert ki lettek szelektálva, de ugyanolyan tempóban mennek, tehát az egésznek annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát és biztosítsa a pozícióját a társadalomban”
– mondta a miniszter, aki szerint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszere inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés, amit meg fognak vizsgálni.
Lannert Judit azt mondta, fontosnak tartja, hogy a jelenlegi gimnáziumok fenntartsák a jelenlegi pozíciójukat, de szerinte a téma megéri azt, hogy társadalmi egyeztetést tartsanak róla, és hogy a fiatalokat bevonják ebbe.
„Ez pont az a terület, amiben az ő szavukat érdemes meghallgatni”, mondta a miniszter, aki szerint demográfiai szempontból nézve egyre céltalanabbá válik a jelenlegi felvételi rendszer, mert „lasszóval fogják a gyerekeket”. Úgy fogalmazott, a hat- és nyolcosztályos a felvételinek nincs már akkora szerepe.
Lannert Judit az interjúban az alábbi témákról beszélt még:
- a szabad iskolaválasztásról azt mondta, az a cél, hogy minden iskola legyen jó,
- a jó rendszer több szabadságot, több bátorítást adna a gyereknek, hogy magából induljon ki, merjen kérdezni, hibázni, hogy több ideje legyen arra, amit szeret, ettől a miniszter azt várja, hogy vidámabbak és felszabadultabbak lesznek,
- szerinte nehéz lehet most fiatalnak lenni ennyi katasztrófa szcenárió közepette,
- az érettségit nem dobná ki,
- a kekvákról, amelyekről azt mondta, hogy az alapítványi forma nem ördögtől való, csak éppen a kekvákban nem arra használták a közpénzt, amire való,
- ki kell találni egy jól működő formát az egyetemek részére, hiányzott az egységes felsőoktatáspolitika, oktatókkal, diákokkal együtt alakítják ki, átláthatóvá szeretnék tenni, az indikátorokat is át kell nézni,
- az egyházi fenntartású iskolák helyzetéről és a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásáról.