Először beszélt terveiről egy interjúban az oktatási miniszter

A 25 év alatti fiatalokból álló Balzacnak adta első miniszteri interjúját Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki többek között arról beszélt, hogy a kompetenciamérések adataiból nem látszik, hogy a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolákban – szemlézte a beszélgetést a Telex.

„Magasabb szintről indulnak, mert ki lettek szelektálva, de ugyanolyan tempóban mennek, tehát az egésznek annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát és biztosítsa a pozícióját a társadalomban”

– mondta a miniszter, aki szerint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok rendszere inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés, amit meg fognak vizsgálni.

Kapcsolódó cikk Lannert Judit: Rehabilitáljuk az elbocsátott pedagógusokat A leendő oktatási miniszter is bemutatkozott.

Lannert Judit azt mondta, fontosnak tartja, hogy a jelenlegi gimnáziumok fenntartsák a jelenlegi pozíciójukat, de szerinte a téma megéri azt, hogy társadalmi egyeztetést tartsanak róla, és hogy a fiatalokat bevonják ebbe.

„Ez pont az a terület, amiben az ő szavukat érdemes meghallgatni”, mondta a miniszter, aki szerint demográfiai szempontból nézve egyre céltalanabbá válik a jelenlegi felvételi rendszer, mert „lasszóval fogják a gyerekeket”. Úgy fogalmazott, a hat- és nyolcosztályos a felvételinek nincs már akkora szerepe.

Lannert Judit az interjúban az alábbi témákról beszélt még: