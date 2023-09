Elstartolt a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! őszi diákversenye

Talán soha nem volt még ennyire fontos a pénzügyi ismeretek bővítése a diákok számára, mint most - hiszen a mostani nehéz gazdasági helyzet még indokoltabbá teszi a folyamatos edukációt.

Már el is indult az október 16-áig tartó regisztráció a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákversenyre, amelyre a diakforum.hu weboldalon keresztül lehet jelentkezni. A verseny idén is háromfordulós, melyből az első kettő online zajlik (ebből a második személyes bejelentkezéssel), az országos döntő pedig személyes részvétellel.

Az első forduló október 19-én lesz, a második november 9-23. között zajlik, a döntő december 7-én lesz Budapesten, ahol idén is értékes ajándékok, nyeremények várnak a diákokra és a pedagógusokra egyaránt.

A jelentkezési határidő október 16. A szervezők négyfős csapatok jelentkezését várják a technikumokból és szakképző iskolákból.

Már most több, mint száz csapat regisztrált. Fotó: Bánkuti András

A szerda délben rendezett sajtótájékoztatón a verseny fővédnöke, Hankó Balázs kulturális innovációs államtitkár videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a megújított magyar szakképzés célja, hogy a diákok versenyképes tudásra, gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert, s hogy a gyakorlati képzés még inkább a gazdaság igényeinek megfelelően alakuljon.

„Ahhoz, hogy ne csak a szakmátok legjobb mesterei, hanem kiemelkedő vállalkozói is legyetek, helyt kell állnotok olyan területeken is, mint a pénzügyi ismeretek. Arra bíztatlak titeket, hogy vegyetek részt a vetélkedőben, Legyetek Ti is Pénzügyi Junior Klasszisok!” – üzente a diákoknak az államtitkár.

Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a digitális forradalom ellenére, vagy éppen az új veszélyek miatt még mindig sokan idegenkednek ma is a pénzügyektől. Az Erste célja, idén immár negyedszer megmutassák a fiataloknak, hogy a bankolás lehet emberközeli, biztonságos, meg lehet ismerni és meg lehet szeretni a pénzügyek világát.

„A CIB Banknál két éve kezdtünk hozzá, hogy a korábbiaknál még hangsúlyosabban foglalkozunk a pénzügyi edukáció kérdéskörével, melynek keretében új partnereket kerestünk. Nagy öröm, hogy partnerként tavaly meg is találtuk ebben a Junior Klasszis versenyeket, melyeket az összefogás és az általuk elért hatás mértéke emel ki a többi hasonló kezdeményezés közül” – hangsúlyozta Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója az őszi verseny elstartolása alkalmából.

A Fundamenta az indulástól kezdőden elkötelezett támogatója a versenynek, s Tátrai Bernadett elnök-vezérigazgató szerint napjainkban kiemelkedően fontos a pénzügyek terén a tájékozottság. Szeretnék, ha a gyermekek felnőttként tudatosak és felkészültek legyenek a megtakarítások, biztosítások, befektetések, hitelek és adózás világában, ezáltal felelős döntéseikkel kiszámíthatóan és tervezhetően érhessék el céljaikat, többek között a saját otthon megteremtését.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke szerint, akik már fiatalon megtanulnak gazdálkodni a pénzükkel, azok később is ügyesebben tudják beosztani a jövedelmüket, így nagyobb anyagi biztonságban élhetnek. „Napjainkban a befektetések között az állampapír az egyik legbiztonságosabb, de magas hozamot ígérő eszköz, amelynek forgalmazása a Kincstárnak is kiemelt tevékenysége. Éppen ebben a hónapban nyílt meg a legújabb ügyfélszolgálat a Hold utca 4-ben, a több mint 100 éves egykori Postatakarékpénztár eredeti állapotában helyreállított szecessziós Pénztárcsarnokában, amely maga is a takarékosság és a stabilitás jelképe. A fiatalok számára ugyanakkor szintén vonzó lehet, hogy egy kincstári értékpapírszámla otthonról kényelmesen, elektronikus úton is megnyitható ügyfélkapun keresztül. Ma már minden harmadik ember online nyit számlát a Kincstárnál, ahol több mint 820 ezer állampolgár vezet értékpapír-számlát, ebből a gyerekekről való gondoskodás jegyében nyitott Start-számlák száma meghaladja a 330 ezret” – mondta Bugár Csaba a sajtótájékoztatón, aki hozzátette azt is, hogy mindig támogatni fogják ezt a kezdeményezést, mert roppant fontosak a célkitűzései.

Pleschinger Gyula, az MBH Bank Private Banking igazgatója kiemelte, hogy régi-új támogatóként ők is negyedszer vesznek részt a versenyben, ám már az új gigabank logója alatt, és szeretnék a családi vagyontervezést konkrét tartalommal és szolgáltatással megtölteni a jövő generációjánál.

Az általános pénzügyi tudatosság fejlesztésén kívül a Diófa Alapkezelő nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra és a fiatal kollégák integrálására a szervezetbe. "Ez most különösen aktuális, mert jelenleg kibonatkozóban van egy új információs forradalom a mesterséges intelligencia széles körű elterjedése miatt. A jelen fiataljai lesznek azok, akik leginkább segíteni fogják az AI bevezetését és elterjedését a pénzügyi szektorban, ezzel javítva az ügyfélélményt és növelve a hatékonyságot" - mondta Erdélyi Zombor vezérigazgató-helyettes.

Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője szerint a biztosítási ismeretek a pénzügyi tudatosságon belül még mindig kicsit hátrányban vannak, ezért igen fontosak az olyan versenyek, mint a Legyél te is Pénzügyi Klasszis!, ahol szélesedik a fiatalok tudása.

„Ezek a diákok már most a leendő ügyfeleink, ezért fontos, hogy megismerjék az adózással kapcsolatos ismereteket” – monda dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője.

Új támogatóként a versenyhez idén csatlakozott a biztosítási piacon sikeres Babylon Financial, melynek vezérigazgatója, Orbán Balázs Zoltán szerint az első generációváltás megtörtént nálunk, már nemcsak a szülők, hanem a gyerekeik is helyeznek el tőkét náluk, de szeretnék, ha ez még tudatosabbá válna.

