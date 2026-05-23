Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szenátusa nyilatkozatban szólította fel a MOME kuratóriumát teljes, átfogó és transzparens elszámolásra. Az egyetemi testület szerint az elszámolásnak ki kell terjednie a pénzügyi források felhasználására, a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek és határozatainak nyilvánosságára, valamint azokra a döntésekre is, amelyek befolyásolták az egyetem működését, különösen, ha azok szembementek a szenátus döntéseivel – írja a Kontroll.

A testület tudomásul vette a teljes kuratórium áprlis végi lemondását, és innentől ügyvivőként kezelika az egyetem vezetőségét, amely nem hozhat a működés biztosításán túlmutató döntéseket, valamint jövőbeli kötelezettségeket sem vállalhat a szenátus hozzájárulása nélkül.

Kapcsolódó cikk Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben váltott.

A szentátus szerint a választások nyomán meg kell szüntetni vagy alapjaiban át kell alakítani az alapítványi egyetemi rendszert, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi modelljét, továbbá az egyetemeknél a közvetlen politikai kontroll helyett szakmai függetlenségre és akadémiai önrendelkezésre van szükség a tudományos szabadság és a felsőoktatási autonómia helyreállításához.

Kezdeményezik egy ey országos felsőoktatási fórum létrehozását is kezdeményezik, amelyben az összes hazai egyetem részt vehetne – a cél a következő időszak struktúrájára és finanszírozására vonatkozó javaslatok kidolgozása.