Mi lesz a privát vagyonokkal?

Elszámoltatnák a lemondott vezetést az egyik alapítványi fenntartású egyetemen

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szenátusa nyilatkozatban szólította fel a MOME kuratóriumát teljes, átfogó és transzparens elszámolásra. Az egyetemi testület szerint az elszámolásnak ki kell terjednie a pénzügyi források felhasználására, a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek és határozatainak nyilvánosságára, valamint azokra a döntésekre is, amelyek befolyásolták az egyetem működését, különösen, ha azok szembementek a szenátus döntéseivel – írja a Kontroll.

A testület tudomásul vette a teljes kuratórium áprlis végi lemondását, és innentől ügyvivőként kezelika az egyetem vezetőségét, amely nem hozhat a működés biztosításán túlmutató döntéseket, valamint jövőbeli kötelezettségeket sem vállalhat a szenátus hozzájárulása nélkül. 

A szentátus szerint a választások nyomán  meg kell szüntetni vagy alapjaiban át kell alakítani az alapítványi egyetemi rendszert, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi modelljét, továbbá az egyetemeknél a közvetlen politikai kontroll helyett szakmai függetlenségre és akadémiai önrendelkezésre van szükség a tudományos szabadság és a felsőoktatási autonómia helyreállításához.

Kezdeményezik egy ey országos felsőoktatási fórum létrehozását is kezdeményezik, amelyben az összes hazai egyetem részt vehetne – a cél a következő időszak struktúrájára és finanszírozására vonatkozó javaslatok kidolgozása.

 

 

Lannert Judit kinevezte a felsőoktatásért felelős államtitkárt

Az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatóját, Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkár pozíciójára Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Közös állásfoglalást adott ki kilenc felsőoktatási szakszervezet az egyetemi kultúraváltással kapcsolatban, melyben szakpolitikai egyeztetést szorgalmaznak.

Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

Ma van a nap, amikor a legjobban izgulnak a diákok: jön a matematika érettségi

Matematika írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi.  

A több száz benevezett csapatból a verseny végére 20 maradt állva: kialakult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjének mezőnye. Május 13-án kiderül, ki viheti el a pálmát és az értékes nyereményeket.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

