Érdemes volt elvenni a mobiltelefont a diákoktól?

Szeptember óta országos szinten korlátozzák a mobiltelefonok használatát a magyar iskolákban: a diákoknak a tanítási nap elején le kell adniuk készülékeiket, amelyeket csak a nap végén kapnak vissza, tanórán pedig csak engedéllyel használhatják azokat. Az iskolák maguk dolgozták ki a telefonok begyűjtésének és tárolásának módját, így a gyakorlat az egyes iskolákban eltérő. A Népszava csütörtöki összeállítása szerint a szigor mértéke is eltérő: van, ahol a diákokra bízzák, hogy elzárják-e a telefonjukat.

Több pedagógus is arról számolt be a lapnak: változott a gyerekek viselkedése a mobilkorlátozás bevezetése óta – és inkább pozitív irányba. A diákok a tanórákon kívül valóban többet beszélgetnek, játszanak, kártyáznak, társasjátékoznak, sakkoznak; valaki szerint az órákon is jobban figyelnek és aktívabban részt vesznek a feladatokban.

Persze a diákok véleménye lehet ettől eltérő – volt, aki jobban zokon vette a tiltást, egy tanuló még az Alkotmánybíróságnál is benyújtott egy panaszt: