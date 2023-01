„Ez szégyen! Orbán Viktor megfosztotta a lányomat egy nagy lehetőségtől” – olvasói levél

Idén is folytatjuk Aranyélet című rovatunkat: a hét közepén videós darabokat közlünk, amiben a hét aktuális történéseiről kérdezzük az utca emberét. Vasárnap esténként olvasói levelek jönnek. Bármilyen hétköznapi tapasztalatáról írhat a közvetlen környezetéből, vagy kikapcsolódása idejéről. Jóról is, rosszról is, a lényeg, hogy röviden és szélsőségektől mentesen írja meg.

Szerkesztőségünk a beérkezett olvasói levelek tartalmával nem feltétlenül ért egyet, azokat jogunkban áll megszerkeszteni, miközben a stílusuktól és a tartalmuktól függően nem vagyunk kötelesek minden beérkező levelet leközölni. Várjuk írásaikat az aranyelet@mfor.hu e-mail-címre!

Eleshetnek egy kiváló féléves programtól. Fotó: Depositphotos

"Tisztelt Aranyélet!

Milyen furcsa is ez a címzés, de mindegy, nem ezért írok. Hanem az Erasmus miatt. Lányom nem régen döntötte el, hogy egyetemre megy és azt mondta, hogy elhagy minket úgy fél évre. Vagyis nem elhagy, hanem kimegy, azt hiszem Hollandiába vagy Belgiumba, már nem jegyeztem meg. Az Erasmus-program keretében akar egy fél évet ott tölteni, aztán hazajönni.

Szépen elmagyarázta, hogy mi ez a program. Hogy kap egy ösztöndíjat, ami a szállásra biztos elég lesz, sok új sráccal meg lánnyal fog megismerkedni, talán életre szóló barátságot kötni, s ki tudja, még munkakapcsolatba is kerülhetnek majd az évek során. Persze, fontos dolgokat is megtanul majd és nem úgy, ahogy itthon oktatják, hanem sokkal jobban, érdekesebben, nem a lexikális tudást követelve. Nekünk, persze a kinti ellátáshoz azért hozzá kell járulni egy kis összeggel, de azt kibírjuk, megéri ez az áldozat, sok jót hallottunk erről a programról, az én egyik munkatársamnak a lánya is volt már ilyenen.

Na, ebbe rondított bele a kormányfő, akinek a nevét nem írom ide. Egyrészt mert nem érdemli meg, másrészt az egész rendszeréről van szó, amelyik megfosztotta a lányomat az Erasmustól. Az a baj, és ezt az Európai Unió is sérelmezte, hogy a miniszterelnök beültette a haverjait az egyetemi vezetőségbe (ha jól tudom kuratóriumok ezek), az egész bűzlik a korrupciótól. Jön a pénz a különféle uniós forrásokból, ők meg „elterelik”, persze maguk felé és akkor még finoman fogalmaztam. Hát persze, hogy nem tetszik ez az embereknek.

Kapcsolódó cikk Nekem kicsit sántít, hogy csak most értesült a kormány az Erasmus-ügyről - egyetemistákat kérdeztünk Egyetemre járó diákokat kérdeztünk arról, mi a véleményük az Erasmus befagyasztásáról szóló hírekről.

Olvastam, pont itt, ezen az oldalon, hogy a kormányfő visszavágott és azt mondta, hogy ha nem fizeti az EU az Erasmust a magyar alapítványi egyetemekről jelentkező diákoknak, akkor majd a kormány kifizeti. Csakhogy ez nem így megy, szerintem, a diákok meghívásos alapon tudnak bekapcsolódni a programba (javítsanak ki, ha nem így van !!) és hiába van tele a zsebük jó kis magyar adóforintokkal, akkor sem lehetnek ott.

Szerintem nem hibát, hanem bűnt követ el a kormány ezzel az egész huzakodással. Mindenki, aki egy kicsit is gondolkodik, látja, hogy mi megy itt, illetve mire megy ki a játék. Az a baj, hogy a fiatalok jövője sérül ezzel az egész műbalhéval, amit a kormány csinál. Sokuk, így a lányom számára is elvész, de legalábbis messzebb kerül egy lehetőség, ami talán nem tér vissza. Intelligens emberek nem csinálnak ilyet. Be kellene vége látni, hogy egy nagy európai család része vagyunk, azok lettünk, amikor csatlakoztunk és elfogadtuk a játékszabályokat. Például azt, ami a tízparancsolatban is van. Ne lopj!

Üdvözlettel

K. Béláné budapesti olvasó”