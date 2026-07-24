Ezekre az egyetemi képzésekre vették fel a legtöbb diákot

101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban: az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis közel háromnegyede a jelentkezőknek felvételt nyert. Tízből nyolc diák állami finanszírozásban kezdheti meg tanulmányait – írja az MTI.

Katz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára elmondta: minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap-, hanem a mester- és osztatlan képzéseknél is.

Idén a gazdaságtudományi képzések a legnépszerűbbek, amelyeket a pedagógusképzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Pedagógusképzésre 16 199 hallgatót vettek fel, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait.

A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára kellett, (477 pont), ezt követte az ELTE, valamint a PPKE jogászképzése (egyaránt 467 pont) és a PPKE pszichológia képzése (462 pont).

A legtöbb diákot az ELTE-re vették fel, az intézményben 13 723-an kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal (OH) felsőoktatási elnökhelyettese elmondta: idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik meg. A pótfelvételire az jelentkezhet, aki vagy nem nyert most felvételt, vagy nem adta be a jelentkezését februárig. A diákok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat.