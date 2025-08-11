Ezt nem ússzák meg a magyar családok olcsón – akár 100 ezres kiadás is lehet

2p
Drága az iskolakezdés.

A Regio Játék friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak, de az elsős gyermekek iskoláztatása sok esetben a 100 ezer forintot is elérheti. A válaszadók egyötöde munkáltatói támogatásra is számít, leggyakrabban pénzbeli juttatás vagy vásárlási utalvány formájában.

Az elsősök beiskolázása a legköltségesebb

A Regio Játék friss felmérése alapján egyértelmű, hogy az első osztályba lépő gyerekek beiskolázása jelenti a legnagyobb anyagi terhet a családok számára. Az alapfelszerelések – füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés – megvásárlására a válaszadó szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ. Ennél a korosztálynál az iskolatáska költsége is jelentős: a szülők fele 25 ezer forint alatti, másik fele pedig 25-40 ezer forintos árfekvést választ, miközben a tornacipőre, tornaruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forintnyi kiadás jut. „Így nem meglepő, hogy az elsősök szüleinek fele 50-75 ezer forintos, egynegyedük 76-100 ezer forintos teljes iskolakezdési költséggel számol, és minden hetedik válaszadó szerint a kiadások a 100 ezer forintot is meghaladják” – hangsúlyozza Gyaraki Dávid, a Regio Játék ügyvezető-helyettese.

Sokba kerül a beiskolázás
Fotó: Depositphotos

Felső tagozattól enyhülnek az iskolakezdési kiadások

A 2-4. osztályos tanulók esetében már lényegesen kisebb a pénzügyi nyomás: a megkérdezettek fele 20-30 ezer forintból oldja meg az alapfelszerelés beszerzését, ötödük 30-40 ezer forintot költ, és csupán minden tizedik család lépi át a 40 ezer forintos határt. A teljes beiskolázási büdzsé többségüknek 50 ezer forint alatt marad, bár tízből négy család 50-75 ezer forinttal kalkulál. A felső tagozatban tovább mérséklődnek a kiadások: az alapfelszerelések többnyire 20-30 ezer forintba kerülnek, és a tanévkezdési költség az esetek kétharmadában 50 ezer forint alatti. Ebben a korosztályban már nem mindennapos új iskolatáskát venni, hiszen a szülők tartós, ergonomikus darabokat preferálnak.

 

